EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Арсенал — Севилья 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Арсенал — Севилья 8 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Арсенал - Севилья прогноз
Арсенал Арсенал
Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Арсенал - Севилья
-
- : -
Международные, London, Эмирейтс
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В среду в одной из последних игр четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между английским "Арсеналом" и испанской "Севильей". “Канониры” набрали неплохой ход и имеет все шансы на то, чтобы без проблем оформить выход в плей-офф крупного турнира.

"Арсенал"

Команда из Лондона начала турнир впечатляюще, разгромив дома ПСВ со счетом 4:0. После этого они неожиданно уступили на выезде "Лансу" со счетом 1:2, но сумели переиграть "Севилью" со счетом 2:1.

Несмотря на один провальный матч, англичане пока лидируют в своей группе. При этом в английской Премьер-лиге команда Микеля Артеты пока далека от показателей прошлого сезона, когда она долгое время была на первом месте. Сейчас они занимают четвертое место, отставая на 3 очка от лидера после поражения в прошлую субботу от "Ньюкасла" со счетом 0:1.

"Севилья"

Обладатель Лиги Европы минувшего сезона занимает третье место в своей группе с 2 набранными очками и пока у него есть все шансы на то, чтобы остаться в еврокубках весной.

В первых двух турах они сыграли вничью дома с "Лансом" со счетом 1:1 и на выезде с ПСВ со счетом 2:2. В прошлом туре они потерпели поражение от "Арсенала" со счетом 1:2.

В национальном первенстве дела у “Севильи” идут еще хуже, так как они занимают 15-е место в турнирной таблице. В прошлые выходные они сыграли вничью с "Сельтой" на выезде со счетом 1:1.

Статистика и прогноз

У “Арсенала” серия из двух поражений. При этом в четырех играх из пяти с участием Арсенала был пробит тотал 2,5.

В то же время “Севилья” выиграла лишь однажды в последних восьми матчах, хотя и проиграла только раз.

"Арсенал" пока не на пике формы, поэтому "Севилья" может удивить и добыть важные баллы. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Полокване Сити - Суперспорт Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Полокване — Суперспорт Юнайтед 8 ноября 2023 года Полокване Сити Коэф.: 1.68 Суперспорт Юнайтед Рекомендуем MelBet
Реал Сосьедад - Бенфика прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика 8 ноября 2023 года Реал Сосьедад Коэф.: 2.13 Бенфика Сделать ставку MelBet
Наполи - Унион прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Наполи — Унион 8 ноября 2023 года Наполи Коэф.: 1.85 Унион Сделать ставку MelBet
Зальцбург - Интер М прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Зальцбург — Интер 8 ноября 2023 года Зальцбург Коэф.: 1.89 Интер М Рекомендуем MelBet
Бавария - Галатасарай прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Бавария — Галатасарай 8 ноября 2023 года Бавария Коэф.: 1.85 Галатасарай Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:50 Переписал историю. 40-летний Пепе стал рекордсменом Лиги чемпионов Новости тенниса Сегодня, 05:21 Рекордная сумма. Сколько Швентек заработала за победу на Итоговом турнире WTA Новости футбола Сегодня, 04:43 Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 03:58 Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом Новости футбола Сегодня, 03:46 Стало известно, накажут ли Аспаса за дебош после матча Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 03:37 Левандовски выдал самую провальную серию с 2011 года Новости футбола Сегодня, 03:18 Мудрик позвал в АПЛ еще одного известного украинца Новости футбола Сегодня, 03:05 В Атлетико поставили точку в вопросе будущего Симеоне Новости футбола Сегодня, 02:53 Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:42 В Бразилии пытались похитить девушку и ребенка Неймара
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Полокване — Суперспорт Юнайтед 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи — Унион 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Зальцбург — Интер 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария — Галатасарай 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал — Севилья 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСВ — Ланс 8 ноября 2023 года Футбол 09 ноя 2023 Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года