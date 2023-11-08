Прогноз на матч Арсенал — Севилья 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду в одной из последних игр четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между английским "Арсеналом" и испанской "Севильей". “Канониры” набрали неплохой ход и имеет все шансы на то, чтобы без проблем оформить выход в плей-офф крупного турнира.

"Арсенал"

Команда из Лондона начала турнир впечатляюще, разгромив дома ПСВ со счетом 4:0. После этого они неожиданно уступили на выезде "Лансу" со счетом 1:2, но сумели переиграть "Севилью" со счетом 2:1.

Несмотря на один провальный матч, англичане пока лидируют в своей группе. При этом в английской Премьер-лиге команда Микеля Артеты пока далека от показателей прошлого сезона, когда она долгое время была на первом месте. Сейчас они занимают четвертое место, отставая на 3 очка от лидера после поражения в прошлую субботу от "Ньюкасла" со счетом 0:1.

"Севилья"

Обладатель Лиги Европы минувшего сезона занимает третье место в своей группе с 2 набранными очками и пока у него есть все шансы на то, чтобы остаться в еврокубках весной.

В первых двух турах они сыграли вничью дома с "Лансом" со счетом 1:1 и на выезде с ПСВ со счетом 2:2. В прошлом туре они потерпели поражение от "Арсенала" со счетом 1:2.

В национальном первенстве дела у “Севильи” идут еще хуже, так как они занимают 15-е место в турнирной таблице. В прошлые выходные они сыграли вничью с "Сельтой" на выезде со счетом 1:1.

Статистика и прогноз

У “Арсенала” серия из двух поражений. При этом в четырех играх из пяти с участием Арсенала был пробит тотал 2,5.

В то же время “Севилья” выиграла лишь однажды в последних восьми матчах, хотя и проиграла только раз.

"Арсенал" пока не на пике формы, поэтому "Севилья" может удивить и добыть важные баллы. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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