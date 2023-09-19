Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют "Арсенал" и ПСВ. Встреча английского и нидерландского грандов состоится 20 сентября в Лондоне.

"Арсенал"

В прошлом сезоне "канониры" заняли второе место в АПЛ, что позволило им вернуться в Лигу чемпионов после длительного отсутствия.

Новый сезон для команды из Лондона начался тоже уверенно - они победили “Манчестер Сити” в матче за Суперкубок Англии.

После пяти туров в чемпионате команда набрала 13 очков и занимает четвертое место, отставая лишь на 2 балла от "Манчестер Сити". Единственную осечку вице-чемпион страны допустил в матче с "Фулхэмом" (2:2).

ПСВ

Голландская команда свой путь в самом престижном клубном турнире Европы начала со второго раунда квалификации, где легко переиграла австрийский "Штурм". Следом был бит и шотландский "Рейнджерс".

ПСВ уже провел четыре матча в национальном первенстве и сумел выиграть все. Они занимают первое место, но делят лидерство с АЗ и "Твенте". В последнем матче команда одолела "Неймеген" со счетом 4:0.

Статистика и прогноз на матч:

Букмекеры считают, что “Арсенал” явный фаворит противостояния. Команда из Лондона выиграла четыре из пяти последних матчей. В то же время ПСВ выиграл четыре из пяти последних матчей.

Интересно, что последняя игра между соперниками завершилась со счетом 2:0 в пользу ПСВ.

В этом матче мы ожидаем много голов, поэтому следует рассмотреть именно такой вариант. Буду ставить на исход тотал матче больше 3 голов с коэффициентом 1.88.

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