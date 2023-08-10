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Прогноз на матч Арсенал - Ноттингем Форест 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Арсенал - Ноттингем Форест 12 августа 2023 года
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 12 авг 2023, 07:30 Арсенал - Ноттингем Форрест
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Англия, London, Эмирейтс
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 4.50
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12 августа свой первый матч в рамках английской Премьер-лиги в новом сезоне сыграет лондонский “Арсенал”. На своем поле вице-чемпион страны встретится с "Ноттингем Форест".

"Арсенал"

“Канониры” начали сезон просто сказочно для себя. В первом официальном матче они выиграли Суперкубок Англии, поэтому сейчас подопечные Микеля Артеты находятся в хорошей форме и настроении.

Если брать в учет игры летнего межсезонья, то после завершения прошлого сезона “Арсенал” уже провел семь матчей. Интересно, что в двух из этих встреч “канониры” забили в ворота своих соперников по пять голов. В целом же в последних шести матчах прошлого сезона “Арсенал” забивал в ворота соперников на своем поле не менее трех голов в пяти случаях.

"Ноттингем Форест"

Команда продолжает формироваться, правда после массового прихода новых футболистов в прошлом сезоне, в клубе решили немного изменить тактику. Новичков стало меньше и главный тренер будет работать над тем, чтобы построить команду вокруг футболистов, которые уже в нее входят.

Задачей команды в новом сезоне АПЛ остается сохранение места в элитном дивизионе, несмотря на их амбиции.

Личные встречи и прогноз на матч

В личных встречах "Ноттингем Форест" имеет три победы над "Арсеналом". Однако все эти победы произошли на поле "Лесников". В Лондоне "Арсенал" выиграл четыре последних матча против этого соперника. При этом были и две победы со счетом 5:0 на стадионе "Эмирейтс".

Мне кажется, что в этой игре будет фееерия забитых мячей. “Арсенал” забьет минимум три гола, хотя при этом, конечно, может и пропустить. Буду ставить на победу лондонцев с форой -1.5 за коэффициент 1.6.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.6
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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