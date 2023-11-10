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Прогноз на матч Арсенал — Бёрнли 11 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Арсенал - Бернли прогноз
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 11 ноя 2023, 10:00 Арсенал - Бернли
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Англия, London, Эмирейтс
Бернли Бернли
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.67
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В матче чемпионата Англии встречаются команды "Арсенал" и "Бёрнли". Команды сойдутся в игре 12-го тура чемпионата 11 ноября. "Бёрнли" находится в непростой ситуации и команда на грани вылета в Чемпионшип.

Арсенал

В прошлом году "Арсенал" потерпел неудачу на самом последнем этапе чемпионата и лишился шанса на чемпионство, что наверняка испортило настроение болельщикам и команде.

В этом году лондонцы также вторично борются за титул, но конкуренция намного ожесточеннее. Минимум четыре команды претендуют на первое место.

К слову, сейчас “Арсенал” не идет в группе лидеров, хоть и занимает четвертое место. От лидирующего “Манчестер Сити” он отстает на три очка, что и не такая уж большая разница.

Бёрнли

В своей истории команда не так часто задерживалась в Премьер-лиге. Их максимальный результат - подряд шесть сезонов, но в этом году они могут покинуть ее уже в первом.

После 11 сыгранных матчей команда занимает 19-е место, имея всего четыре очка. Они опережают идущий последним "Шеффилд" по разнице мячей и отстают от идущего выше "Лутона" на два пункта.

Важно отметить, что все очки "Бёрнли" набрал на выезде, что говорит о их тактике игры.

Статистика и прогноз

"Бёрнли" уступил в шести из последних семи матчей и пропустил как минимум два гола в последних четырех играх.

Если посмотреть на статистику, то “канониры” очень хорошо играют с командами из нижней части турнирной таблицы, за исключением матча с "Эвертоном", когда они сумели забить только один мяч. Я думаю, что хозяева поля выиграют минимум в 2 гола и поставлю на этот исход.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.67
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