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Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла 15 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Арсенал - Астон Вилла прогноз
Арсенал Арсенал
Женская суперлига Англия 15 окт 2023, 09:00 Арсенал - Астон Вилла
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Англия, London, Эмирейтс
Астон Вилла
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.8
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В матче третьего тура чемпионата Англии среди женщин состоится встреча, в которой Арсенал примет Астон Виллу.

Арсенал

Команда явно разочаровала своих фанатов, ведь у нее нет ни одной победы в новом сезоне. Пускай сыграно лишь два матча, но победить “канониры” смогли лишь в одном.

Сейчас команда из столицы Великобритании занимает девятую строчку в турнирной таблице четырьмя очками в активе.

Арсенал считался одним из конкурентов на титул чемпиона, но сейчас уже понятно что в команде куча проблем, которые не могут быть незамеченны.

Астон Вилла

От этой команды не ожидают больших результатов, да и в целом она не спешит пробиваться в лидеры английского футбола. Сейчас они идут на предпоследнем турнирной таблице.

Конечно, это лишь начало сезона и все еще впереди, но гости должны цепляться за очки и будут это делать.

Сейчас у Астон Виллы ноль баллов и последнее место в турнирной таблице.

История противостояния

Между собой команды сыграли лишь четыре матча, три из них выиграла команда из Лондона, еще раз была зафиксирована ничья.

Прогноз на матч, предлагаю поставить на то, что команды много голов не забьют.

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Коэф.: 1.8
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