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Прогноз на матч Арис — Рейнджерс 5 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Арис Л. - Рейнджерс прогноз
Арис Л. Арис Л.
Лига Европы 05 окт 2023, 12:45 Арис Л. - Рейнджерс
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Международные, Limassol, Alphamega Stadium
Рейнджерс Рейнджерс
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рейнджерс
Коэф.: 1.86
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы кипрский Арис примет Глазго Рейнджерс. Поединок пройдет в рамках группы С на Альфамега Стэдиум в Лимассоле. Начало встречи запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Арис

Арис в минувшем чемпионате Кипра впервые в своей истории завоевал золотые награды. На правах чемпиона своей страны команда начала выступление в Лиге Чемпионов. Длилось оно недолго — после выноса БАТЭ, киприоты уступили польскому Ракуву. Последним препядствием перед выходом в группу стал Слован Братислава. Арис справился и уже успел проиграть матч первого тура в гостях пражской Спарте.

В чемпионате Кипра команда идет на четвертой строчке в таблице. Арис на три очка отстает от лидерующего Анортосиса. Стоит отметить, что Арис в четырех матчах этого сезона забивал минимум пять мячей.

Рейнджерс

Рейнджерс в минувшем сезоне привычно для себя взял серебро в шотландском Премьершипе. Это позволило команде принять участие в квалификации к Лиге Чемпионов. Шотландцы сперва прошли швейцарский Серветт, а затем с треском вылетели от ПСВ. В первом туре группового этапа Рейнджерс добился минимальной победы над крепким испанским Бетисом.

А в чемпионате все менее радужно. «Синие» уже на 7 пунктов отпустили Селтик и сейчас располагаются на третьем месте. Стоит отметить, что прошло всего семь туров чемпионата. А на днях за неудовлетворительные результаты в отставку был отправлен главный тренер. К матчу против Ариса команду будет готовить Стивен Дэвис.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Арис не знает побед уже в четырех матчах кряду.

Рейнджерс забивает в пяти поединках подряд.

Это будет первая встреча команд на официальном уровне.

Прогноз

Гости выглядят реальным фаворитом, а смена тренера должна встяхнуть команду. Считаю, что победа Рейнджерс выглядит вполне прогнозируемо.

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Прогноз на матч Победа Рейнджерс
Коэф.: 1.86
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