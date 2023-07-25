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26 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют кипрский «Арис» и белорусский БАТЭ. Встреча пройдет на домашней арене кипрской команды.

«Арис»

В прошлом сезоне победила в чемпионате Кипра, опередив ближайшего конкурента, АПОЭЛ, на 3 очка.

Новый сезон действующий чемпион страны также начал с победы. На прошлой неделе они победили в матче за Суперкубок Кипра «Омонию» (2:0).

БАТЭ

После чемпионского сезона команда на данный момент занимает лишь четвертое место в белорусской Высшей лиге.

В первом квалификационном раунде самого престижного клубного турнира Европы команда из Борисова играла с албанским «Партизани». На выезде была зафиксирована ничья со счетом 1:1, после чего белорусы победили в домашнем матче со счетом 2:0.

Статистика и цифры:

Чемпион Кипра имеет внушительную серию - команда проиграла только 1 матч из последних 18, одержав 13 побед. В четырех из пяти последних игр с участием «Ариса» было забито меньше 2,5 гола. В то же время киприоты имеют 4-матчевую беспроигрышную серию дома, в которой они выиграли последние 3 матча.

Чемпион Беларуси имеет 5-матчевую беспроигрышную серию (4 победы + 1 ничья), при этом БАТЭ проиграл только 1 матч из последних 18 в гостевых матчах, одержав 10 побед.

Прогноз на матч Лиги чемпионов

БАТЭ, хоть и имел проблемы в первом раунде против «Партизани», но в целом показал себя неплохо. Во втором раунде квалификации соперник куда более грозный, тем более если посмотреть на игру киприотов на своем поле.

Мне кажется, что задачей БАТЭ в этом матче будет не проиграть, а значит в матче будет забито минимум голов. Будем ставить на то, что хотя бы одна из команд не забьет.

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