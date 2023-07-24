Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 2.02 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

27 июля на "ГСП Стэдиум" пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором АПОЭЛ сыграет против "Войводины". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

АПОЭЛ

Команда была близка к тому, чтобы вернуть себе наконец-то чемпионский титул (29-й, что остается национальным рекордом, оформили еще в 2019-м году). Именно "Легенда" выиграла регулярную часть чемпионата. Но, по регламенту, после этого провели "чемпионскую пульку", в которой неожиданно фаворитов обошел "Арис" из Лимассола, сдвинув клуб из Никосии на 2-е место. Конечно же, на такое не могли отреагировать, и тренера сменили. Новым наставником стал Рикардо Са Пинту, известнейший в прошлом нападающий и крайне противоречивый как тренер - толком ничего не выиграл даже с "Црвеной Звездой" в Сербии. Правда, брал кубок Бельгии со "Стандард Льеж" и, на последнем месте работы, Суперкубок Ирана с "Эстелялем". На Кипре он впервые, но работал с греческими ОФИ и, дважды, "Атромитомос". И именно игрой против сербов дебютирует на новом месте.

"Войводина" Клуб в следующем году отметит 110-летие. Он успел стать двукратным чемпионом еще единой Югославии и брал Кубок Митропы, но за последнее время "Старая Дама" смогла пополнить перечень трофеев только кубками в 2014-м и 2020-м годах, при этом максимальным результатом в сербской Суперлиге стало вице-чемпионство в 2009-м. Довольно посредственным был и прошлый сезон, по итогам которого получилось подняться только на 5-е место. Впрочем, и этого оказалось достаточно для того, чтобы вернуться в еврокубки. В последний раз там "Воша" играла летом 2021-го года, когда смогла выбить в Лиге конференций "Паневежис", после чего получила 1-7 в 2-х матчах с австрийским ЛАСКом. Статистика личных встреч Стороны впервые проведут матч между собой - не было даже товарищеских матчей. Прогноз Букмекерские конторы считают явным фаворитом киприотов. АПОЭЛ хорош именно что на своем поле - рискнем предположить, что они смогут выиграть при форе "-1,0 забитый гол" (коэффициент - 2,02).

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