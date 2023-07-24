АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч АПОЭЛ - Войводина 27 июля 2023 года

Прогноз на матч АПОЭЛ - Войводина 27 июля 2023 года

Прогноз на матч АПОЭЛ - Войводина 27 июля 2023 года
АПОЭЛ АПОЭЛ
Лига конференций 27 июл 2023, 13:00 АПОЭЛ - Войводина
-
- : -
Международные, Nicosia, Neo GSP Stadium
Войводина Войводина
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 2.02
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

27 июля на "ГСП Стэдиум" пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором АПОЭЛ сыграет против "Войводины". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

АПОЭЛ

Команда была близка к тому, чтобы вернуть себе наконец-то чемпионский титул (29-й, что остается национальным рекордом, оформили еще в 2019-м году). Именно "Легенда" выиграла регулярную часть чемпионата. Но, по регламенту, после этого провели "чемпионскую пульку", в которой неожиданно фаворитов обошел "Арис" из Лимассола, сдвинув клуб из Никосии на 2-е место. Конечно же, на такое не могли отреагировать, и тренера сменили. Новым наставником стал Рикардо Са Пинту, известнейший в прошлом нападающий и крайне противоречивый как тренер - толком ничего не выиграл даже с "Црвеной Звездой" в Сербии. Правда, брал кубок Бельгии со "Стандард Льеж" и, на последнем месте работы, Суперкубок Ирана с "Эстелялем". На Кипре он впервые, но работал с греческими ОФИ и, дважды, "Атромитомос". И именно игрой против сербов дебютирует на новом месте.

"Войводина"

Клуб в следующем году отметит 110-летие. Он успел стать двукратным чемпионом еще единой Югославии и брал Кубок Митропы, но за последнее время "Старая Дама" смогла пополнить перечень трофеев только кубками в 2014-м и 2020-м годах, при этом максимальным результатом в сербской Суперлиге стало вице-чемпионство в 2009-м. Довольно посредственным был и прошлый сезон, по итогам которого получилось подняться только на 5-е место. Впрочем, и этого оказалось достаточно для того, чтобы вернуться в еврокубки. В последний раз там "Воша" играла летом 2021-го года, когда смогла выбить в Лиге конференций "Паневежис", после чего получила 1-7 в 2-х матчах с австрийским ЛАСКом.

Статистика личных встреч

Стороны впервые проведут матч между собой - не было даже товарищеских матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом киприотов. АПОЭЛ хорош именно что на своем поле - рискнем предположить, что они смогут выиграть при форе "-1,0 забитый гол" (коэффициент - 2,02).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 2.02
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Коритиба - Флуминенсе 25 июля 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Коритиба - Флуминенсе 25 июля 2023 года Коэф.: 1.76 Флуминенсе Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 25 июля 2023 года Примера-дивизион Аргентина Сегодня, 19:45 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 25 июля 2023 года Бока Хуниорс Коэф.: 1.88 Ньюэллс Олд Бойз Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч ПСЖ - Аль-Наср 25 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи 25 июл 2023, 06:20 Прогноз на матч ПСЖ - Аль-Наср 25 июля 2023 года ПСЖ Коэф.: Аль-Наср
Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Лига Чемпионов 25 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Жальгирис Коэф.: 1.87 Галатасарай Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Лига Чемпионов 25 июл 2023, 14:00 Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Динамо Загреб Коэф.: 2 Астана Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:24 "Барселона" не собирается покупать Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 17:20 "Галатасарай" объявил о переходе звездного вингера из АПЛ Новости футбола Сегодня, 17:13 "Ливерпуль" забил четыре гола клубу Второй Бундеслиги, но не смог победить Новости футбола Сегодня, 14:30 "Интер" хочет купить лучшего вратаря мира Новости футбола Сегодня, 14:15 "Интер Майами" может подписать легенду "Реала" Новости футбола Сегодня, 13:55 Килиан Мбаппе получил невероятное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:49 Дортмундская "Боруссия" купила полузащитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:45 "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Новости футбола Сегодня, 11:30 "Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси" Новости футбола Сегодня, 10:50 Нападающий "Челси" может перейти в "Жирону"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Флуминенсе 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч ПСЖ - Аль-Наср 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Копенгаген 25 июля 2023 года Футбол 25 июл 2023 Прогноз на матч Коринтианс - Сан-Паулу 26 июля 2023 года