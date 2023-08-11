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Прогноз на матч АПЛ Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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В стартовом матче нового сезона английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" будет соперничать с "Кристал Пэлас".

"Шеффилд Юнайтед"

В прошлом сезоне хозяева поля успешно вернулись в АПЛ, поднявшись из Чемпионшипа. В целом, прошлый сезон можно занести в актив команде, хотя в новом их очевидно ждут большие трудности.

Во время подготовки к новому сезону коллектив провел шесть контрольных матчей и лишь в двух матчах из шести они пробили тотал больше 2.5, что говорит о низкой результативности команды, но в то же время и о хорошей игре в обороне.

"Кристал Пэлас"

Этот коллектив под руководством ветерана Роя Ходжсона завершил чемпионат в середине таблицы, не утруждая себя вопросами борьбы за выживание.

Перед стартом чемпионата "Кристал Пэлас" провел семь контрольных матчей, в которых добыл три победы, два раза проиграл и дважды сыграл вничью.

Статистика и прогноз на матч

"Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас" уже восемь очных противостояний подряд не играли друг против друга вничью. При этом каждая из команд обыгрывала друг друга четыре раза. В пяти последних матчах и в восьми из девяти игр соперники не пробивали тотал больше 2,5 голов.

Последняя встреча команд прошла в 2021 году на арене “Шеффилд Юнайтед”, и тогда гости победили со счетом 2:0. В том же сезоне “Кристал Пэлас” обыграл соперника с таким же счетом, но уже на своем поле.

В этой встрече букмекеры не могут выделить явного фаворита. Небольшое преимущество они отдают гостям.

Мне же кажется, что игра будет низовой и команды не пробьют тотал больше 2,5. Поэтому будем брать на тотал меньше.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.71
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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