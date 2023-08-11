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Прогноз на матч АПЛ Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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12 августа в 1-м туре английской Премьер-лиги сыграют “Ньюкасл" и “Астон Вилла”.

"Ньюкасл"

“Сороки” стали главным открытием прошлого сезона, так как команда заняла четвертое место в турнирной таблице и получила право сыграть в Лиге чемпионов.

В межсезонье "Ньюкасл" провел успешную трансферную кампанию. Команду покинул форвард Аллан Сен-Максимен, а ему на замену пришли вингер Харви Барнс (бывший игрок “Лестера”) и хавбек Сандро Тонали (бывший игрок "Милана").

"Астон Вилла"

После прихода испанского наставника Унай Эмери по ходу минувшего сезона команда серьезно преобразилась. Специалист сумел построить игру, после чего коллектив занял седьмое место в АПЛ.

Интересно, что во второй половине сезона "Вила" распечатывала ворота всех топ-клубов АПЛ, кроме "Манчестер Юнайтед".

В межсезонье "Астон Вилла" практически не потеряла игроков, но получила серьезное усиление. В клуб пришел форвард Мусса Диаби, защитник Пау Торрес и хавбек Юрий Тиллеманс . За тройку новичков "Вилла" заплатила 88 млн евро.

Статистика и прогноз

В прошлом сезоне команды обменялись крупными домашними победами. “Астон Вилла” победила дома со счетом 3:0, в то время как “Ньюкасл” праздновал победу со счетом 4:0.

Обе команды имеют амбиции и начать сезон с положительного результата для них очень важно. “Астон Вилла” и “Ньюкасл” пока еще входят в новый сезон, хотя уже скоро им выступать на европейской арене.

Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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