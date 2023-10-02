Прогноз на матч Антверпен — Шахтер 4 октября 2023 года

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В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе Н, силами померяются бельгийский Антверпен и донецкий Шахтер. Начало встречи запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Антверпен

В минувшем сезоне Антверпен спустя 66 лет снова стал чемпионом Бельгии. Всего эта победа стала пятой в истории этой команды. Такое достижение позволило подопечным Марка ван Боммела принять участие в основной сетке Лиги Чемпионов, где Антверпен стартовал с оглушительного провала против Барселоны (0:5).

В чемпионате дела у команды тоже складываются не особо успешно. Антверпен расположился на пятой позиции и пять очков уступает лидеру. Не критично, но и фаворитом в борьбе за чемпионство команда пока не выглядит.

Шахтер

Шахтер в качестве чемпиона Украины получил прямую путевку в групповой турнир. Стоит отметить, что команда из-за войны на востоке Украины почти 10 лет не играет дома в Донецке. А номинально домашние еврокубковые матчи этого сезона вынуждена проводить в немецком Гамбурге. В первом туре там украинцы уступили Порту.

Если заглянуть в таблицу украинской Премьер Лиги, можно подумать, что Шахтер главный претендент на чемпионство. Донетчане опережают своего главного конкурента на 3 очка, но Динамо сыграло на 3 матча меньше. А по сообщениям местной прессы тренер Шахтера Патрик ван Леувен находится на грани увольнения. Можно предположить, что поединок против Антверпена будет иметь ключевое значение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Антверпен в последних четырех матчах не забил ни одного гола.

Шахтер имеет лишь одну победу в предыдущих четырех поединках. Зато забивает донецкий клуб абсолбтно во всех играх этого сезона.

Между собой команды еще не встречались.

Прогноз

По котировкам букмекерских контор фаворитом считается Антверпен. Учитывая плохое состояние бельгийцев, думаю, что у Шахтера неплохие шансы. Моя ставка — победа гостей с форой +1.

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