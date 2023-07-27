"Серкль Брюгге"

Команда принадлежит с 2017-го года Дмитрию Рыболовлеву. Правда, местного аналога своего другого детища, "Монако", российский олигарх в Бельгии так и не создал. Через год после смены владельца "зелено-черные" смогли вернуться в Жупилер-Лигу. А уже там постепенно закрепились среди середняков. В целом, прошлый сезон принес определенный прогресс, ведь по его итогам вышло перебраться с 10-го места, на котором заканчивали в 2022-м, на 6-е. Были даже шансы вернуться в еврокубки, но в дополнительном споре за право получить путевку в Лигу конференций уже на групповом этапе уступили лидерство "Генту". Тем не менее, Мирон Мусич, который начинал в Брюгге как ассистент, и был повышен в должности в 2022-м году, закономерно остается главным тренером, и хочет продолжить наметившийся прогресс.

Статистика личных встреч

В последний раз "Серкль Брюгге" выигрывал еще в 2020-м году. После этого было 4 победы "Антверпена" при разовой ничьей.

Прогноз

Букмекеры верят, что второй раз кряду "Антверпен" дома с проблемами не столкнется. Ставим на победу принимающей стороны (коэффициент - 1,81).