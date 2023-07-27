Прогноз на матч Антверпен - Серкль Брюгге 30 июля 2023 года
30 июля на "Босейль" (Антверпен) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Антверпен" встретится с "Серкль Брюгге". Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.
"Антверпен"
Клуб сделал ставку на голландцев. Сначала они приютили Маркуса Овермарса, что из-за скандалов ушел из родного "Аякса". А уже новоиспеченный директор решил назначить главным тренером ван Боммела, несмотря на то, что последние попытки Марка были неудачными. Но тут он оправдал доверие более чем полностью: принес первое с 1957-го года чемпионство, еще и в сочетании с кубком страны. "Золото" вырвали в последнем туре, когда уже в добавленное время решающий гол провел опытнейший Алдервейрелд, которого тоже подписала эта парочка функционеров. "Великие старые", в отличие от большинства бельгийцев, уже начали новый сезон, проведя в прошлое воскресенье поединок за Суперкубок с "Мехеленом". Получилось неожиданно тяжело, несмотря на быстрый гол: аутсайдер сровнял, и довел до серии пенальти, и только на 7-м 11-метровом получилось оформить победу.
"Серкль Брюгге"
Команда принадлежит с 2017-го года Дмитрию Рыболовлеву. Правда, местного аналога своего другого детища, "Монако", российский олигарх в Бельгии так и не создал. Через год после смены владельца "зелено-черные" смогли вернуться в Жупилер-Лигу. А уже там постепенно закрепились среди середняков. В целом, прошлый сезон принес определенный прогресс, ведь по его итогам вышло перебраться с 10-го места, на котором заканчивали в 2022-м, на 6-е. Были даже шансы вернуться в еврокубки, но в дополнительном споре за право получить путевку в Лигу конференций уже на групповом этапе уступили лидерство "Генту". Тем не менее, Мирон Мусич, который начинал в Брюгге как ассистент, и был повышен в должности в 2022-м году, закономерно остается главным тренером, и хочет продолжить наметившийся прогресс.
Статистика личных встреч
В последний раз "Серкль Брюгге" выигрывал еще в 2020-м году. После этого было 4 победы "Антверпена" при разовой ничьей.
Прогноз
Букмекеры верят, что второй раз кряду "Антверпен" дома с проблемами не столкнется. Ставим на победу принимающей стороны (коэффициент - 1,81).
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