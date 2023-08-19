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Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года
Антверпен Антверпен
Лига Чемпионов 22 авг 2023, 15:00 Антверпен - AEK Athens/Dinamo Zagreb
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- : -
Международные, Antwerp, Bosuil Stadion
AEK Athens/Dinamo Zagreb
Обзор Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Антверпен
Коэф.: 1.71
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22 августа на "Босейль" (Антверпен) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Антверпен" встретится с АЕКом. Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Антверпен"

Клуб не зря носит прозвище "великий старый". Он неоднократно брал титулы на внутренней арене и, 30 лет назад, добирался до финала Кубка Кубков. Но потом был резкий спад, и только в 2017-м вышло вернуться в Жупилер-Лигу. В целом, команда снова неплохо котировалась, даже в 2020-м кубок Бельгии взяла. Но настоящий прорыв ей в прошлом сезоне обеспечили соседи, голландцы. Новый директор, Овермарс, после скандала перебравшийся из родного "Аякса", сделал неожиданную ставку на ван Боммела, что как тренер имел противоречивую репутацию. А Марк оформил "золотой дубль", и в чемпионате вырвав титул в последнем туре, и потом положив медали в кубок страны. А в новом сезоне к этому прибавили еще 1 трофей, Суперкубок. Правда, в Жупилер-Лиге, при победах над другими соперниками, уже успели уступить принципиальному оппоненту, "Андерлехту".

АЕК

Команда последней пополнила список участников решающего раунда квалификации. Причина в трагедии, уж очень у греков и хорватов оказались буйные фанаты. 8-го августа матч в Афинах был просто сорван: драки привели к смерти болельщика "двуглавых орлов", еще 8 было ранено, а число задержанных доходило до сотни. В итоге через неделю стороны сыграли в Загребе, и "Динамо", открыв счет усилиями Булата, в итоге проиграло 1-2. Только в субботу на поле АЕКа провели ответный поединок. Там гости вели 2-0, и были очень близки к общему успеху. Но хозяева успели забить в добавленное время дважды и пройти в следующий раунд даже без плей-офф. Причем решающий мяч, оформивший 2-2, забил на 11-й добавленной минуте хорват Домагой Вида, сам поигравший за "динамовцев" на заре карьеры.

Статистика личных встреч

В 2021-м году и в прошлом месяце стороны играли товарищеские поединки. Но оба раза "сухо" побеждали греки.

Прогноз

Букмекеры не верят, что гости сохранять эмоциональные и физические силы после матчей с хорватами. Согласимся и поставим на победу хозяев (коэффициент - 1,71).

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Прогноз на матч Победа Антверпен
Коэф.: 1.71
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