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Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года
Америка МГ Америка МГ
Южноамериканский кубок 03 авг 2023, 20:00 Америка МГ - Ред Булл Брагантино
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Международные,
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.87
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В матче 1/8 финала Южноамериканского Кубка 3 августа сыграют футболисты "Америки Минейро" и "Ред Булл Брагантино".

"Америка Минейро"

Команда поражает своей игрой в текущем сезоне, занимая лишь 19-е место в чемпионате Бразилии и рискуя покинуть элитный дивизион.

После 16-ти туров первенства у команды лишь две победы и четыре ничейных результата, а остальные матчи проиграны.

При такой нестабильной игре на внутренней арене “Америка Минейро” сумел выйти из группы в Южноамериканском Кубке. В прошлой стадии плей-офф бразильцы без особых проблем обыграли чилийский "Коло-Коло" (6:3) в двух матчах.

"Ред Булл Брагантино"

Эта команда, в отличие от их соперников, очень сильно выглядит в чемпионате Бразилии. Сейчас они занимают шестое место и имеют 28 очков.

На групповой стадии Южноамериканского кубка “Ред Булл Брагантино” занял первое место.

История противостояния и статистика команд

Между собой команды провели 18 матчей, восемь из которых завершились победой “Америка Минейро”. У команды из Брагантино лишь шесть побед.

"Америка Минейро" выиграла только один матч из последних пяти, в то время как "Ред Булл Брагантино" одержала одну победу в пяти предыдущих матчах.

Интересно, что прошлая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

Прогноз на матч

"Ред Булл Брагантино" имеет неплохую форму и вряд ли проиграет в гостевом матче. Гости могут воспользоваться обилием проблем у своих соперников и вовсе победить, но рисковать не стоит. Предлагаем поставить на исход победа второй команды с форой 0.

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