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Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Иттихад 20 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Аль-Таавон - Аль-Иттихад прогноз
Аль-Таавон Аль-Таавон
Про-лига Саудовская Аравия 20 окт 2023, 11:00 Аль-Таавон - Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия, Buraidah, King Abdullah Stadium, Buraidah
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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В матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся Аль-Таавун и Аль-Иттихад. Соперники ведут борьбу за первое место в турнирной таблице и игра обещает быть интересной.

Аль-Таавун

По итогам девяти туров команда набрала неплохой ход, добыв семь побед при одном поражении. Сейчас Аль-Таавун находится на втором месте турнирной таблицы и отстает от лидирующего Аль-Хиляля на одно очко.

Аль-Таавун выглядит очень уверенно как в игре в нападении, так и в обороне. В девяти играх они пропустили лишь семь голов, при этом забили 19 раз.

Аль-Иттихад

Эта команда является грозным соперником для любого участника чемпионата Саудовской Аравии. Летом сюда пришли звездные футболисты, среди которых обладатель Золотого мяча Карим Бензема.

Сейчас Аль-Иттихад идет на пятой строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 19 баллов. Команда выиграла шесть раз, один раз проиграла и раз сыграла вничью.

У Аль-Иттихада также нет проблем с игрой в нападении, а игра в обороне у них даже лучше, чем у предстоящих соперников. В девяти играх они пропустили лишь шесть раз при 18-ти забитых мячах.

Статистика и прогноз на матч

История показывает, что у Аль-Иттихада больше побед. Всего между собой команды провели 28 матчей, половину из которых выиграли гости. Хозяева поля побеждали в восьми случаях. В последний раз между командами была зафиксирована победа Аль-Таавуна со счетом 2:1.

Букмекеры затрудняются выбрать очевидного фаворита встречи. На победу одной из команд установлен примерно равный коэффициент. Я же считаю, что в этом матче будет много забитых голов и непременно каждая из команд забьет в ворота соперников.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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