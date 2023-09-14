Прогноз на матч П2(-2) Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках шестого тура саудовской Про-лиги в субботу Аль-Раед на своем поле примет Аль-Наср. Команды с кардинально разными составами и задачами, середняк и вице-чемпион прошлого сезона. Безусловно, букмекеры отдают предпочтение команде Криштиано и с этим тяжело не согласиться.

Аль-Раед

Под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича, в прошлом сезоне завоевавшего с донецким Шахтером золотые медали чемпионата Украины, старт нового сезона у команды выдался очень тусклым. О качественном усилении этим летом говорить не приходится и смена тренера тоже дает о себе знать. Это одна из причин того, что в стартовых пяти турах Аль-Раед забил всего три гола, и все три в одном поединке — разбили новичка Аль-Рияд 3:0 в четвертом туре. Три первых матча команда вовсе без шансов проиграла. Справедливости ради, стоит отметить, что 2 из 3 поражений пришлись на игры против флагманов саудовского футбола — Аль-Хиляля и Аль-Иттихада. Предыдущий матч в чемпионате подопечные Йовичевича свели в нулевую ничью с Аль-Фейха. В целом Аль-Раед рассматривается как крепкий середняк, но на старте сезона, ввиду сложного календаря, пока таковым не выглядит.

Аль-Наср

Месяц назад Аль-Наср в финале Арабской Лиги Чемпионов в дополнительное время одолел со счетом 2:1 Аль-Хиляль. Дублем отметился Роналду, завоевавший для себя первый трофей на Аравийском полуострове. После того финала в компанию к Роналду, Мане, Алексу Теллесу и Брозовичу добавилось еще несколько звезд. Из Порту пришел Отавиу, а из Манчестер Сити купили Эмерика Ляпорта. Несмотря на звездный состав стабильностью в начале сезона команда похвастаться не могла. Но после двух поражений на старте Аль-Наср пришел в себя и стал сметать всех на своем пути. Три победы подряд в чемпионате с общим счетом 14:1 говорят сами за себя. А если добавить сюда победу 4:2 над арабским Аль-Ахли в квалификации азиатской Лиги Чемпионов, то получается, что Аль-Наср в четырех матчах кряду забивает не меньше четырех мячей. К слову, Роналду и Мане лучшие бомбардиры Про-лиги на данный момент (6 и 5 голов соответственно). Аль-Наср рассматривается как один из главных претендентов на золотые награды, а набранный темп в последних матчах лишь подтверждает это.

Факты о матче и статистика личных встреч

В последних 15 матчах чемпионата Аль-Раед победил лишь трижды, а Аль-Наср в последний раз обыграли аж в 2016 году. В трех последних очных поединках Аль-Наср побеждал разгромно и лишь в 1 матче из 13 последних забил Аль-Раеду меньше 2 голов. В нынешнем сезоне команда с 15 забитыми голами является лидером чемпионата по этому показателю.

Прогноз на матч

Очень плохо исторически Аль-Раед играет против своего следующего соперника. Не верю, что у команды Йовичевича получится забить, но не стал бы акцентировать внимание на этом. Роналду и компания должны уверенно добиваться победы. Голов будет много, а ставить буду на победу гостей с форой -2 , коэффициент — 2.03

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