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Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Аль-Наср - ФК Истиклол прогноз
Аль-Наср Аль-Наср
Лига чемпионов АФК 02 окт 2023, 14:00 Аль-Наср - ФК Истиклол
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- : -
Международные,
ФК Истиклол ФК Истиклол
Обзор Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.77
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В рамках второго тура Лиги Чемпионов Азии сойдутся Аль-Наср и Истиклол Душанбе. Матч состоится 2 октября в столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в20:00 по среднеевропейскому времени.

Аль-Наср

Команда с огромной историей и большим количеством титулов. После крайнего чемпионства в сезоне 2018/2019 Аль-Наср не завоевал ни одного трофея. В последнее время клуб активно покупает футбольных звезд, переманивая их с Европы баснословными деньгами. Мане, Роналду, Лапорт, Брозович — это только некоторые из них. Этот список можно продолжать долго.

Под руководством португальца Луиша Каштру команда стартовала в чемпионате с двух поражений. После этого Аль-Наср выдал серию из девяти побед подряд во всех турнирах.

В квалификации к Лиге Чемпионов сначала прошли Аль-Ахли из Дубая, а затем в первом туре группового этапа в гостях обыграли иранский Персеполис.

Истиклол

Команда основана всего в 2007 году. Несмотря на это имеет внушительный список достижений. Истиклол 11 раз выигрывал чемпионат Таджикистана, а также 9 раз становился обладателем национального Кубка.

На международной арене клуб может похвастаться двумя выходами в финал Кубка Азиатской Футбольной Конфедерации (аналог европейской Лиги Европы). В Лиге Чемпионов Азии максимальным достижением является выход в 1/8 финала турнира.

На внутренней арене Истиклол уверенно идет к своему 10 подряд чемпионству. Команда не имеет равных в местной лиге уже много лет. В первом туре Лиги Чемпионов таджики сыграли вничью с катарским Аль-Духаилем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аль-Наср побеждает девять матчей подряд, а также пропускает в трех последних поединках.

Во всех турнирах Истиклол имеет действующую восьмиматчевую бемпроигрышную серию.

Между собой команды не встречались еще ни разу.

Прогноз

Безоговорочным фаворитом являются хозяева. Саудовский клуб во главе с Роналду должен уверенно побеждать. Моя ставка — победитель Аль-Наср с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.77
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