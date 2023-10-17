Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Аль-Айн Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертьфинала Кубка Лиги Объединенных Арабских Эмиратов состоится матч между командами Аль-Наср и Аль-Айн. Встреча пройдет на Аль-Мактум Стэдиум 19 октября в Дубае. Начало игры запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени.

Аль-Наср

Аль-Наср является старейшим клубом страны. Команда в середине прошлого века трижды становилась чемпионом, а в новейшей истории можно отметить две победы в Кубке Лиги ОАЭ (в 2015 и 2020).

В начавшемся чемпионате ОАЭ Аль-Наср стартовал привычно и занимает пока 9-е место после сыгранных пяти туров. А в Кубке Лиги команда в двухматчевом противостоянии прошла слабенький Аджман.

Аль-Айн

Аль-Айн рекордсмен по количеству побед в чемпионате своей страны. Минувший сезон команда закончила на втором месте, пропустив вперед Аль-Ахли из Дубая.

В этом сезоне команда стартовала тоже неплохо. Аль-Айн все также второй, а впереди все тот же Аль-Ахли, однако в чемпионате сыграно всего пять матчей.

Также клуб успел стартовать в Лиге Чемпионов Азии, где добился уверенных побед над Ахалом и Пахтакором. А в Кубке Лиги Аль-Айн разгромил с общим счетом 7:1 середнячка Аль-Батаех.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аль-Наср в последних девяти домашних матчах не забил лишь однажды.

Аль-Айн в прошлом матче чемпионата прервал свою восьмиматчевую победную серию. Проиграли как раз Аль-Насру.

На поле Аль-Насра команды не играют в ничью с 2012-го года.

Прогноз

Ввиду того, что команды отличаются по уровню мастерства футболистов, думаю, что гости захотят отомстить за проигранный матч недельной давности в чемпионате. Моя ставка — победа Аль-Айна.

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