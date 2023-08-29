Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

1 сентября на "Медитерранео" (Альмерия) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Альмерия" встретится с "Сельтой". Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

"Альмерия"

Клуб после длительной паузы смог пробиться назад, в Ла Лигу. Более того, тренер, добившийся этого, Руби, смог еще и оставить своих подопечных в высшем дивизионе страны. Более того, для этого "красно-белым" нужно было набирать немалые 41 очко - у "Вальядолида", что вылетел, было на 1 меньше. Тем не менее, владелец, Турки Аль-Шейх, пошел на смену наставника летом, позвав Висенте Морено. Тот начал не очень удачно, набрав 1-е очко на новом месте только в 3-м поединке. Впрочем, сначала были сложные поединки - прием самобытного "Райо Вальекано" (хотя уж очень без шансов там уступили, 0-2) и мадридского "Реала". Все шло и к 3-му поражению кряду, но на 5-й добавленной минуте выездного матча с "Кадисом" Кайки оформил 1-1. А ведь с начала 2-го тайма гостям пришлось играть в меньшинстве - Гонсалес уже на 50-й получил 2-ю "желтую".

"Сельта" Команда прошлый сезон провела во вполне типичном для себя духе. Она сменила наставника после неудачного старта, и в итоге относительно комфортно закончила сезон. Впрочем, при 13-й позиции в итоговой таблицы Примеры "галисийцы" набрали только 43 балла, то есть опередили вылетевший "Вальядолид" на дистанции в 1 победу. Желая прибавить и избежать привычной нервотрепки, в Виго летом позвали Рафу Бенитеса. Но надолго ли задержится опытный специалист, что все больше напоминал в последнее время "сбитого летчика"? Да, его новые подопечные взяли ничью с амбициозным "Реалом Сосьедад", сыграв с ним 1-1. Но при этом дома "сухо" проиграли не только мадридскому "Реалу", но и "Осасуне". Тем более важно сейчас добиться успеха, с потенциальным аутсайдером. Статистика личных встреч Вернувшись в Ла Лигу, "Альмерия" набрала 4 очка из 6 возможных с "Сельтой" - 3-1 дома, ничья на выезде. Прогноз Букмекеры считают пару примерно равной по силам. Но, в любом случае, битва вряд ли будет зрелищной - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).

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