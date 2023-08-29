EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года
Альмерия Альмерия
Ла Лига Испания 01 сен 2023, 16:00 Альмерия - Сельта
-
- : -
Испания, Almeria, Estadio Mediterraneo
Сельта Сельта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

1 сентября на "Медитерранео" (Альмерия) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Альмерия" встретится с "Сельтой". Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

"Альмерия"

Клуб после длительной паузы смог пробиться назад, в Ла Лигу. Более того, тренер, добившийся этого, Руби, смог еще и оставить своих подопечных в высшем дивизионе страны. Более того, для этого "красно-белым" нужно было набирать немалые 41 очко - у "Вальядолида", что вылетел, было на 1 меньше. Тем не менее, владелец, Турки Аль-Шейх, пошел на смену наставника летом, позвав Висенте Морено. Тот начал не очень удачно, набрав 1-е очко на новом месте только в 3-м поединке. Впрочем, сначала были сложные поединки - прием самобытного "Райо Вальекано" (хотя уж очень без шансов там уступили, 0-2) и мадридского "Реала". Все шло и к 3-му поражению кряду, но на 5-й добавленной минуте выездного матча с "Кадисом" Кайки оформил 1-1. А ведь с начала 2-го тайма гостям пришлось играть в меньшинстве - Гонсалес уже на 50-й получил 2-ю "желтую".

"Сельта"

Команда прошлый сезон провела во вполне типичном для себя духе. Она сменила наставника после неудачного старта, и в итоге относительно комфортно закончила сезон. Впрочем, при 13-й позиции в итоговой таблицы Примеры "галисийцы" набрали только 43 балла, то есть опередили вылетевший "Вальядолид" на дистанции в 1 победу. Желая прибавить и избежать привычной нервотрепки, в Виго летом позвали Рафу Бенитеса. Но надолго ли задержится опытный специалист, что все больше напоминал в последнее время "сбитого летчика"? Да, его новые подопечные взяли ничью с амбициозным "Реалом Сосьедад", сыграв с ним 1-1. Но при этом дома "сухо" проиграли не только мадридскому "Реалу", но и "Осасуне". Тем более важно сейчас добиться успеха, с потенциальным аутсайдером.

Статистика личных встреч

Вернувшись в Ла Лигу, "Альмерия" набрала 4 очка из 6 возможных с "Сельтой" - 3-1 дома, ничья на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают пару примерно равной по силам. Но, в любом случае, битва вряд ли будет зрелищной - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,95).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Серия B Италия 30 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Сампдория Коэф.: 1.82 Венеция Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Лига Чемпионов 30 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года АЕК Афины Коэф.: 2.02 Антверпен Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Лига Чемпионов 30 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Рейнджерс Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Лига Чемпионов 30 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года ФК Копенгаген Коэф.: 1.63 Ракув Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Лига Европы 31 авг 2023, 12:00 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Карабах Коэф.: 1.66 ОИ Любляна Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:20 Скандальный вратарь Манчестер Юнайтед Онана вернулся в национальную сборную Новости футбола Сегодня, 14:50 Фулхэм объявил о переходе защитника сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 14:20 Арсенал ответил Челси на предложение продать полузащитника сборной Англии Новости футбола Сегодня, 13:51 Украинец Мудрик пропустит еще один матч Челси Новости футбола Сегодня, 13:24 Манчестер Юнайтед может купить лидера Тоттенхэма Новости футбола Сегодня, 09:30 Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть? Новости футбола Сегодня, 07:58 ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет Новости футбола Сегодня, 07:00 В Реале выступили с заявлением о травме Винисиуса Новости футбола Сегодня, 06:00 Бавария нацелилась на защитника Челси Новости футбола Сегодня, 05:31 Гвардиола может возглавить сборную Англии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Сампдория - Венеция 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года Футбол 30 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Ракув 30 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Олимпия Любляна 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Спарта Прага - Динамо Загреб 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года Футбол 31 авг 2023 Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года