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Прогноз на матч Альмерия - Райо Вальекано 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Альмерия - Райо Вальекано 11 августа 2023 года
Альмерия Альмерия
Ла Лига Испания 11 авг 2023, 13:30 Альмерия - Райо Вальекано
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Испания, Almeria, Estadio Mediterraneo
Райо Вальекано Райо Вальекано
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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11 августа на "Медитерранео" (Альмерия) пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором "Альмерия"встретится с "Райо Вальекано". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Альмерия"

Клуб в 2007-2015 годах провел в Примере за 2 отрезка 6 сезонов. Но потом был затяжной спад. Даже придя в клуб, новый владелец, Турки аль-Шейх, не мог добиться быстрого повышения в классе. Впрочем, и сам миллионер мешал, слишком уж не доверяя наставникам. Как только одному из них, Руби, позволили поработать и на 2-й год после того, как снова не вышли в Ла Лигу, как он дал нужный результат. Более того, смог оставить подопечных в Примере в прошлом сезоне, хотя для этого понадобилось набирать аж 41 очко - у "Вальядолида" было на 1 меньше, и он вылетел с 18-го места. Тем не менее, контракт с тренером истек, и его заменил Висенте Морено. Любопытно, что он работал в прошлом сезоне в Саудовской Аравии, на родине владельца. Первая задача для этого наставника - понять, как играть без лучшего бомбардира прошлого цикла, Эль-Биляля Тура.

"Райо Вальекано"

Команда с 2020-го года играла под руководством Андони Ираолы. Известный в прошлом защитник "Атлетика" и немного сборной Испании (зато во время "золотого" периода), он не так давно начал тренерскую карьеру, но проявил себя уже здорово. В том числе и как наставник "пчелок". Сначала получилось их поднять в Примеру, пусть и только с 6-го места, через плей-офф. Но дальше дважды удалось удержать скромный мадридский проект в Примере, причем в достаточно комфортной зоне - например, в прошлой темпораде было набрано 49 очков, наравне с "Жироной", что замкнула топ-10. Не удивительно, что специалист заинтересовал английские клубы. Зимой его не отпустили в "Лидс", но, дождавшись завершения контракта, специалист ушел в "Борнмут". Как его заменит Франсиско, и получится ли найти замену для ряда ключевым футболистам во главе с Франом Гарсией, что покинули по разным причинам клуб?

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, сыграв впервые после паузы, клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев арены фаворитом. Но, с учетом старта сезона и примерного равенства сил, можно брать "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,97).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.97
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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