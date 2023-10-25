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Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хазм 26 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Аль-Иттихад - Аль-Хазм прогноз
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Про-лига Саудовская Аравия Вчера, 14:00 Аль-Иттихад - Аль-Хазм
Завершен
2 : 2
Саудовская Аравия, Jeddah, Prince Abdullah Al-Faisal
Аль-Хазм Аль-Хазм
Карим Бензема
26’
Hasan Kadesh
81’
63’
Mohammed Al-Thani
86’
Faiz Selemani
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.8
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Матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом» состоится в Джидде. Встреча пройдет 26 октября.

«Аль-Иттихад»

Этот грозный по именам коллектив занимает лишь пятое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. В этом сезоне команда Нуну Эшпириту Санту сыграла 10 матчей и набрала 20 очков.

После 10 сыгранных туров они отстают от лидера на шесть баллов. В последних трех матчах «Аль-Иттихад» часто терял очки со слабым соперниками - он сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0) и «Аль-Таавуном» (1:1), а также проиграл «Аль-Ахли» (0:1).

23 октября «Аль-Иттихад» играл в матче азиатской Лиги чемпионов и добыл победу со счетом 1:0 над иракским клубом «Аль-Кува».

«Аль-Хазм»

Эта команда не выступает в Лиге чемпионов, а их выступления в чемпионате оставляют желать лучшего.

После 10 туров они занимают предпоследнее место в таблице. В этом сезоне команда провела 10 матчей и набрала всего лишь шесть очков. Кроме того, «Аль-Хазм» пропустил уже 26 голов, что является самым плохим показателем в лиге.

В прошлом матче чемпионата они одержали победу дома со счетом 4:1 над «Аль-Раедом», добыв первую победу в этом сезоне.

Статистика и прогноз

Букмекеры считают «Аль-Иттихад» безоговорочным фаворитом этого матча и с этим нельзя не согласиться. За последние пять встреч между этими командами «Аль-Иттихад» одержал три победы, а соперник - одну.

Я верю в то, что хозяева поля уверенно победят. Буду ставить на победу «Аль-Иттихада» с разницей в два гола (-1.5).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.8
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