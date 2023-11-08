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Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Аль-Хиляль - Аль-Таавон прогноз
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Про-лига Саудовская Аравия 10 ноя 2023, 10:00 Аль-Хиляль - Аль-Таавон
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Саудовская Аравия, Riyadh, King Fahd International Stadium
Аль-Таавон Аль-Таавон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
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В рамках 13-го тура саудовской Про-Лиги состоится матч между командами Аль-Хиляль и Аль-Таавун. Встреча пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде 10 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Аль-Хиляль

На данный момент в активе команды уверенная серия из десяти побед с общим счетом 26:1, что действительно впечатляет.

При этом у лидера турнирной таблицы есть большая потеря. Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в последней с Уругваем, выбыл на длительный отрезок и не поможет команде.

В минувшем туре азиатской Лиги чемпионов Аль-Хиляль победил индийскую команду Мумбаи Сити со счетом 2:0. А в турнирной таблице Про-Лиги команда уверенно идет на превой строчке с четырехочковым отрывом от второго места.

Аль-Таавун

По итогам двенадцати туров команда набрала неплохой ход, добыв семь побед и четыре ничьи, при одном поражении. Сейчас Аль-Таавун находится на третьем месте турнирной таблицы и отстает от лидирующего Аль-Хиляля на семь очков. Стоит отметить, что после впечатляющего старта команда потихоньку сдает позиции.

Отдельно стоит отметить очень уверенную игру в обороне. В 12-ти играх они пропустили лишь девять голов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Аль-Хиляль на своем поле пропустил только один гол в последних пяти матчах.
  • Аль-Таавун не проигрывает восемь матчей кряду.
  • Команды между собой не играли вничью с 2018-го года.

Прогноз

Аль-Хиляль, конечно, огромный фаворит, однако Аль-Таавун тоже находится в группе лидеров Про-Лиги. Учитывая, что этот будет матч между двумя командами с лучшей обороной, большого количества голов ждать не приходится. Ставлю на Тотал Меньше 3.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.8
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