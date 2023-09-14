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Вечером 15 сентября 2023 года в рамках шестого тура чемпионата Саудовской Аравии на поле сойдутся бронзовый призер прошлого первенства Аль-Хиляль и новичок высшего дивизиона Аль-Рияд. Безоговорочным фаворитом будут хозяева, которые вполне успешно начали новый сезон.

Аль-Хиляль

Самый титулованный клуб Саудовской Аравии и Азии в целом. Неймар, Митрович, Милинкович-Савич, Боно, Кулибали — перед такой бандой и задачи ставятся соответствующие. После шикарной трансферной кампании этим летом, команда отлично стартовала в нынешнем сезоне и еще не знает горечи поражений в Про-лиге. Одна ничья и четыре победы вознесли Аль-Хиляль на вершину турнирной таблицы. В предыдущем туре, к слову, в сумасшедшей перестрелке был повержен действующий чемпион Аль-Иттихад — 4:3. Поэтому теперь потери очков в домашнем матче против скромного Аль-Рияда болельщики не поймут. Да и сами хозяева захотят в положительном расположении духа и в хорошем настроении подойти к старту Лиги Чемпионов Азии, который намечен на 18 сентября (матч против узбекского Навбахора)

Аль-Рияд

Команда по итогам прошлого сезона повысилась в классе и вернулась в высший дивизион после 18 лет отсутствия. В Дивизионе 1 Аль-Рияд занял лишь четвертое место. Благодаря разширению Про-лиги до 18 команд у клуба появилась возможность вернуться в элиту саудовского футбола. Если смотреть сквозь призму трансферов, то кроме подписания за 8 миллионов евро нападающего Бетиса Хуанми, больше выделить некого. Старт откровенно не задался. После победы и ничьи в стартовых двух турах началась серия поражений, которая длится до сих пор. Проиграны уже три матча кряду с общим счетом 0:8. У команды мало что получается в атаке и достаточно слабо выглядит оборона. Сильно сомневаюсь, что в завтрашнем матче у гостей получится прервать эту серию.

Факты о матче и статистика личных встреч

Порядка двадцати лет прошло с момента последнего очного матча этих команд. Но статистику освежить в памяти все равно надо. В последних десяти матчах сразу шесть ничьих при четырех победах Аль-Хиляля, который забивал во всех без исключения матчах. Аль-Рияд уходил с поля без забитого гола лишь один раз. В предыдущий раз команды встречались в далеком 2005 году — сыграли вничью 1:1. Аль-Хиляль по итогам того сезона стал чемпионом Саудовской Аравии, а Аль-Рияд покинул Про-лигу.

Прогноз на матч

В том, что хозяева добьются победы сомнений нет. Думаю, Жорже Жезуш немного разбавит состав в связи с усталостью игроков, которые только вернулись из расположения своих сборных. В любом случае, на исходе матча это отразиться не должно. Я бы не стал серьезно рассматривать тот факт, что Аль-Рияд почти во всех последних очных матчах забивал. Уж слишком давно это было. Уверен в победе хозяев, но считаю что до разгрома дело не дойдет. Поэтому учитывая все факторы интересной смотрится ставка на то, что Аль-Рияд победит с форой +3.

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