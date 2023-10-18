Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках десятого тура саудовской Про-Лиги встретятся Аль-Хиляль и Аль-Халидж. Матч пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде 20 октября. Начало игры запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Аль-Хиляль

Самый титулованный клуб Саудовской Аравии и Азии в целом. Неймар, Митрович, Милинкович-Савич, Боно, Кулибали — перед такой бандой и задачи ставятся соответствующие. После шикарной трансферной кампании этим летом, команда отлично стартовала в нынешнем сезоне и еще не знает горечи поражений в Про-Лиге. Две ничьи и семь побед вознесли Аль-Хиляль на вершину турнирной таблицы. Поэтому теперь потери очков в домашнем матче против скромного Аль-Халиджа болельщики не поймут.

Команда так же без поражений стартовала в Лиге Чемпионов Азии, где после двух матчей возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Аль-Халидж

Клуб и близко не может похвастаться такой историей и достижениями, как их следующий соперник. Аль-Халидж проводит лишь четвертый сезон среди сильнейших команд страны. В минувшей кампании команде впервые удалось избежать вылета, финишировав на спасительной 14-й строчке.

В этом сезоне дела идут немного лучше. Аль-Халидж с 9-ю очками расположился на 11-й позиции в турнирной таблице Про-Лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аль-Хиляль не знает поражений уже на протяжении почти трех месяцев.

Аль-Халидж проиграл лишь один гостевой поединок из предыдущих восьми.

Между собой команды сыграли 12 матчей: одина ничья и 11 побед Аль-Хиляля. Общий счет 36:1.

Прогноз

Безоговорчный фаворит, по мнению букмекеров, Аль-Хиляль. Учитывая историю очных противостояний, предположу, что у гостей не получится забить в предстоящем поединке.

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