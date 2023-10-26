Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли 27 октября 2023 года
27 октября в матче чемпионата Саудовской Аравии лидер турнирной таблицы примет на своем поле одного из ближайших преследователей.
- Читайте также: Прогноз на матч Жирона - Сельта
"Аль-Хиляль"
На данный момент в активе команды уверенная серия из шести побед с общим счетом 16:0, что действительно впечатляет.
При этом у лидера турнирной таблицы есть большая потеря. Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в последней с Уругваем, выбыл на длительный отрезок и не поможет команде.
Отметим, что паузы на игры сборных "Аль-Хиляль" одержал победу 1:0 над представителем середины турнирной таблицы "Аль-Халиджем".
В минувшем туре Азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" разгромил индийскую команду "Мумбаи Сити" со счетом 6:0. Интересно, что все свои мячи команда забила только после 60-й минуты матча.
“Аль-Ахли”
В новом сезоне команда выступает под руководством немецкого тренера Маттиаса Яйссле и пока он оправдывает ожидания как болельщиков, так и руководства клуба.
Летом “Аль-Ахли” подписал ряд звезд из английской Премьер-лиги. Команду пополнили Роберто Фирмино (из "Ливерпуля"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити") и Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл").
"Аль-Ахли" в минувшем туре победил действующих чемпионов "Аль-Иттихад" со счетом 1:0 и сейчас команда находится в отличном настроении.
Прогноз на матч
Судя по всему, гости будут делать упор на крепкую оборону и контратаки. Хозяева поля же постараются победить, но вряд ли тут стоит ожидать много голов. Буду ставить на тотал меньше 3.5 голов за коэффициент 1.70.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram