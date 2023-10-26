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Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли 27 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джедда прогноз
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джедда
Завершен
3 : 1
Саудовская Аравия, Riyadh, King Fahd International Stadium
Аль-Ахли Джедда Аль-Ахли Джедда
Сергей Милинкович-Савич
1’
Александар Митрович
37’
Рожер Ибаньес
84’ (АГ)
58’
Аллан Сен-Максимен
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.7
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27 октября в матче чемпионата Саудовской Аравии лидер турнирной таблицы примет на своем поле одного из ближайших преследователей.

"Аль-Хиляль"

На данный момент в активе команды уверенная серия из шести побед с общим счетом 16:0, что действительно впечатляет.

При этом у лидера турнирной таблицы есть большая потеря. Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в последней с Уругваем, выбыл на длительный отрезок и не поможет команде.

Отметим, что паузы на игры сборных "Аль-Хиляль" одержал победу 1:0 над представителем середины турнирной таблицы "Аль-Халиджем".

В минувшем туре Азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" разгромил индийскую команду "Мумбаи Сити" со счетом 6:0. Интересно, что все свои мячи команда забила только после 60-й минуты матча.

“Аль-Ахли”

В новом сезоне команда выступает под руководством немецкого тренера Маттиаса Яйссле и пока он оправдывает ожидания как болельщиков, так и руководства клуба.

Летом “Аль-Ахли” подписал ряд звезд из английской Премьер-лиги. Команду пополнили Роберто Фирмино (из "Ливерпуля"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити") и Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл").

"Аль-Ахли" в минувшем туре победил действующих чемпионов "Аль-Иттихад" со счетом 1:0 и сейчас команда находится в отличном настроении.

Прогноз на матч

Судя по всему, гости будут делать упор на крепкую оборону и контратаки. Хозяева поля же постараются победить, но вряд ли тут стоит ожидать много голов. Буду ставить на тотал меньше 3.5 голов за коэффициент 1.70.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.7
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