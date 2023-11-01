Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года
В рамках 12-го тура саудовской Про-Лиги состоится матч между командами Аль-Фатех и Аль-Хиляль. Встреча пройдет на стадионе имени принца Абдуллы бин Джалави 3 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.
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Аль-Фатех
Клуб выстрелил в 2013-м году. Тогда команда, незадолго до этого вышедшая в Про-Лигу, смогла стать чемпионом страны - в общем, местный вариант Лестера. После этого Аль-Фатех и близко не может повторить подобных результатов. Наоборот, постепенно скатились на уровень середняка чемпионата Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне все закончилось 6-м местом, а сейчас команде удалось еще немного прибавить. Аль-Фатех идет в группе лидеров и имеет в своем активе 23 очка после сыгранных 11-ти матчей, что позволяет находиться на четвертой позиции в таблице Про-Лиги.
Аль-Хиляль
Самый титулованный клуб Саудовской Аравии и Азии в целом. Неймар, Митрович, Милинкович-Савич, Боно, Кулибали — перед такой бандой и задачи ставятся соответствующие. После шикарной трансферной кампании этим летом, команда отлично стартовала в нынешнем сезоне и еще не знает горечи поражений в Про-Лиге. Две ничьи и девять побед вознесли Аль-Хиляль на вершину турнирной таблицы.
При этом у лидера турнирной таблицы есть большая потеря. Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в игре с Уругваем, выбыл на длительный отрезок и не поможет команде.
Команда так же без поражений стартовала в Лиге Чемпионов Азии, где после трех матчей возглавляет турнирную таблицу своей группы.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Аль-Фатех имеет серию из четырех побед подряд в рамках Про-Лиги.
- У Аль-Хиляля аналогичная серия, которая состоит из восьми поединков.
- Аль-Хиляль не проигрывает в гостях Аль-Фатеху с 2012-го года.
Прогноз
По мнению букмекеров гости должны уверенно побеждать. Предлагаю согласиться с ними и поставить на победу Аль-Хиляля с форой -1.
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