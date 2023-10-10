Прогноз на матч Албания — Чехия 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Албания не проиграет Коэф.: 1.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Албании и Чехии. Матч состоится на стадионе Эйр Албания Стэдиум в Тиране в четверг, 12 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Албания

Албания переживает достаточно успешный период в своей истории. Относительно недавно команда впервые пробилась на большой турнир, которым стал Чемпионат Европы-2016. Тогда албанцы сумели удивить всех и занять второе место в отборочной группе со сборными Португалии, Сербии, Армении и Дании.

В квалификации на Чемпионат Европы-2024 албанцы продолжают удивлять. Команда пока возглавляет свою группу имея в пассиве лишь одно поражение в стартовом туре от польской сборной. Наверняка этот матч станет решающим для подопечных Сильвиньо, ведь дальше простые матчи против Молдовы и Фарерских островов.

Чехия

Сборная Чехии (как независимая страна) является стабильным участником финальных стадий всех Чемпионатов Европы начиная с 1996 года. Именно на дебютном Евро чехи добились самого большого успеха в своей истории. Команда дошла до финала, где проиграла сборной Германии.

В нынешнем отборочном турнире чехи еще не знают поражений. Команда обыграла Польщу и Фареры, а мачти с Абланией и Молдовой закончились вничью. Думаю, что именно чешская команда, учитывая провальные результаты сборной Польши, является главным фаворитом на первое место в этой группе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Албания выиграла три последних домашних матча с одинаковым счетом 2:0.

Чехия не проигрывает в шести крайних матчах кряду.

Месяц назад команды расписали ничью 1:1 в Праге, а в 2021 году в товарищеском матче победу праздновала Чехия.

Прогноз

Команды решают одинаковые турнирные задачи, но небольшим фаворитом, по мнению букмекеров, будут гости. Считаю, что албанцы перед своими болельщиками отдадут все силы на поле и, как минимум, не проиграют.

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