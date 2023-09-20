Прогноз на матч Алавес - Атлетик 22 сентября 2023 года
В пятницу 22 сентября на Эстадио Мендисорроса Алавес примет Атлетик с Бильбао. Встеча состиоится в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Алавес
Футбольный клуб Депортиво Алавес в испанском первенстве по футболу представляет город Витория-Гастейс, который находится в автономном сообществе Страны Басков.
Клуб звезд с неба не хватает уже достаточно давно. Пик выступлений команды пришелся на начало 21 века, когда Алавесу регулярно удавалось финишировать в верхней части семпионата Испании. В те годы клуб постоянно вел борьбу за попадание в еврокубки (дважды успешно). Лучшим результатом в чемпионате является шестое место в сезоне 1999/2000, в котором команда лишь три очка уступила вице-чемпиону страны.
Но главного достижения в своей истории Алавес добился в следующем сезоне, в своем дебютном выступлении на евроарене, неожиданно для всех пробившись в финал Кубка УЕФА, в котором в дополнительное время уступил английскому Ливерпулю со счетом 4:5.
После тех успехов команда больше времени проводила в Сегунде, втором по значимости дивизионе испанского футбола.
Из последних значимых успехов можно отметить лишь финал Кубка Испании в сезоне 2016/2017, который Алавес проиграл Барселоне — 1:3.
В прошлом сезоне команде удалось добиться повышения в классе, а на старте нового чемпионата Алавес уже успел победить Валенсию и Севилью. На данный момент баски занимают 14-ю позицию.
Атлетик
Атлетик тоже представляет Старну Басков. Клуб базируется в городе Бильбао, на берегу Бискайского залива. Команда является восьмикратным чемпионом Испании, а также 24 раза побеждала в Кубке страны. Наряду с Реалом и Барселоной, Атлетик ни разу не покидал высший испанский дивизион, а в его рядах выступают исключительно коренные баски. Последний успех датируется 2021-м годом, когда был завоеван Суперкубок Испании.
Свой прошлый сезон в Ла Лиге Атлетик завершил на восьмой позиции, что не дает права играть в еврокубках.
Старт нынешней кампании получился довольно успешным. В первых пяти матчах Атлетик набрал 10 очков, уступив лишь в одной игре (мадридскому Реалу).
Интересные факты о матче и история личных встреч
Алавес в этом сезоне еще не играл вничью, а Атлетик не пропускает уже в двух матчах кряду — 0:0 с Мальоркой и сухая победа над Кадисом.
В последних 10 очных встречах полное равенство. Команды добыли по 3 победы, а еще в четырех матчах поделили очки.
Прогноз
Принимая во внимание форму команд на старте сезона, рискну поставить на победу гостей. Букмекеры, кстати, в этом матче тоже отдают предпочтение именно Атлетику.
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