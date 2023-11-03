Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Рияд 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура саудовской Про-Лиги состоится матч между Аль-Ахли и Аль-Риядом. Встреча пройдет на стадионе Принца Абдуллы Аль-Файсала в Джидде 5 ноября. Начало игры запланировано на 19:00 по центральноевропейскому времени.

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Аль-Ахли

Аль-Ахли прошлым летом серьезно поработал на трансферном рынке: состав команды пополнили Эдуар Менди, Кессье, Сен-Максимен, Фирмино, Марез - все они сейчас могли бы выступать в Лиге чемпионов УЕФА, однако сделали свой выбор в пользу Саудовской Аравии.

Пока такая трансферная работа не принесла мгновенных результатов, но Аль-Ахли уверенно идет в верхней части таблицы. Правда, плотность в таблице Про-Лиги серьезная, а отставание от лидера составляет семь баллов. Если команда так и будет много пропускать и чередовать победы и поражения, то на борьбу за чемпионство замахнуться не получится.

Аль-Рияд

Команда по итогам прошлого сезона повысилась в классе и вернулась в высший дивизион после 18 лет отсутствия. В Дивизионе 1 Аль-Рияд занял лишь четвертое место. Благодаря разширению Про-лиги до 18 команд у клуба появилась возможность вернуться в элиту саудовского футбола. Если смотреть сквозь призму трансферов, то кроме подписания за 8 миллионов евро нападающего Бетиса Хуанми, больше выделить некого.

Старт получился довольно неплохим. У команды после 11-ти матчей в активе 3 победы и 2 ничьи, что позволяет занимать 12-е место, но всего в четырех очках от зоны вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аль-Ахли на своем поле не проигрывает в семи матчах кряду — 6 побед и ничья.

Аль-Рияд победил в этом сезоне только в одном гостевом поединке, зато забивает исправно.

В Джидде команда лишь один раз сыграли вничью.

Прогноз

Команды выполняют кардинально разные задачи и располагают футболистами совершенно разного уровня. Аль-Ахли должен уверенно добиваться победы. Ставить буду на триумф хозяев с форой -1.5.

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