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Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Рияд 5 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Аль-Ахли Джедда - Эр-Рияд прогноз
Аль-Ахли Джедда Аль-Ахли Джедда
Про-лига Саудовская Аравия 05 ноя 2023, 13:00 Аль-Ахли Джедда - Эр-Рияд
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Саудовская Аравия, Jeddah, Prince Abdullah Al-Faisal
Эр-Рияд Эр-Рияд
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.67
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В рамках 12-го тура саудовской Про-Лиги состоится матч между Аль-Ахли и Аль-Риядом. Встреча пройдет на стадионе Принца Абдуллы Аль-Файсала в Джидде 5 ноября. Начало игры запланировано на 19:00 по центральноевропейскому времени.

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Аль-Ахли

Аль-Ахли прошлым летом серьезно поработал на трансферном рынке: состав команды пополнили Эдуар Менди, Кессье, Сен-Максимен, Фирмино, Марез - все они сейчас могли бы выступать в Лиге чемпионов УЕФА, однако сделали свой выбор в пользу Саудовской Аравии.

Пока такая трансферная работа не принесла мгновенных результатов, но Аль-Ахли уверенно идет в верхней части таблицы. Правда, плотность в таблице Про-Лиги серьезная, а отставание от лидера составляет семь баллов. Если команда так и будет много пропускать и чередовать победы и поражения, то на борьбу за чемпионство замахнуться не получится.

Аль-Рияд

Команда по итогам прошлого сезона повысилась в классе и вернулась в высший дивизион после 18 лет отсутствия. В Дивизионе 1 Аль-Рияд занял лишь четвертое место. Благодаря разширению Про-лиги до 18 команд у клуба появилась возможность вернуться в элиту саудовского футбола. Если смотреть сквозь призму трансферов, то кроме подписания за 8 миллионов евро нападающего Бетиса Хуанми, больше выделить некого.

Старт получился довольно неплохим. У команды после 11-ти матчей в активе 3 победы и 2 ничьи, что позволяет занимать 12-е место, но всего в четырех очках от зоны вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Аль-Ахли на своем поле не проигрывает в семи матчах кряду — 6 побед и ничья.
  • Аль-Рияд победил в этом сезоне только в одном гостевом поединке, зато забивает исправно.
  • В Джидде команда лишь один раз сыграли вничью.

Прогноз

Команды выполняют кардинально разные задачи и располагают футболистами совершенно разного уровня. Аль-Ахли должен уверенно добиваться победы. Ставить буду на триумф хозяев с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.67
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