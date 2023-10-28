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Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Дортмунд 29 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Айнтрахт Фр - Боруссия Д прогноз
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Бундеслига Германия 29 окт 2023, 10:30 Айнтрахт Фр - Боруссия Д
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- : -
Германия, Frankfurt, Коммерцбанк Арена
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Айнтрахт Фр не проиграет
Коэф.: 1.65
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В матче девятого тура Бундеслиги "Айнтрахт" примет "Боруссию" на домашнем поле во Франкфурте. Встреча пройдет 29 октября.

"Айнтрахт"

Судя по всему, хозяева поля наконец-то нашли свою игру и начали показывать качественный футбол. В чемпионате Германии они уже добыли две победы подряд.

В последнем матче "орлы" одержали волевую победу над "Хоффенхаймом" со счетом 3:1. Они пропустили гол уже на третьей минуте, но ответили тремя забитыми мячами до перерыва. Во втором тайме команда уверенно удерживала преимущество и забила третий гол, обеспечив себе важную победу.

Кроме того, "Айнтрахт" провел довольно успешный матч в Лиге конференции, где сокрушил финский ХИК со счетом 6:0. "Орлы" всю игру доминировали на поле и практически не давали сопернику возможности.

"Боруссия"

Команда из Дортмунда тоже показывает хорошие результаты в последнее время. Они уже пять раз подряд побеждают в Бундеслиге и также одержали важную победу в Лиге чемпионов над английским “Ньюкаслом” (1:0).

Однако, в их последнем матче они выиграли всего лишь с минимальным счетом 1:0 у "Вердера".

Статистика и прогноз на матч

Когда эти две команды встречались в прошлый раз, "Боруссия" одержала разгромную победу со счетом 4:0.

В этом матче "Боруссия" считается фаворитом даже на выезде, но учитывая улучшение игры "Айнтрахта" и их преимущество в виде родных трибун. Мне кажется, что хозяева поля достаточно сильны, чтобы не проиграть.

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Прогноз на матч Айнтрахт Фр не проиграет
Коэф.: 1.65
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