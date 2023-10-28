Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Дортмунд 29 октября 2023 года
В матче девятого тура Бундеслиги "Айнтрахт" примет "Боруссию" на домашнем поле во Франкфурте. Встреча пройдет 29 октября.
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"Айнтрахт"
Судя по всему, хозяева поля наконец-то нашли свою игру и начали показывать качественный футбол. В чемпионате Германии они уже добыли две победы подряд.
В последнем матче "орлы" одержали волевую победу над "Хоффенхаймом" со счетом 3:1. Они пропустили гол уже на третьей минуте, но ответили тремя забитыми мячами до перерыва. Во втором тайме команда уверенно удерживала преимущество и забила третий гол, обеспечив себе важную победу.
Кроме того, "Айнтрахт" провел довольно успешный матч в Лиге конференции, где сокрушил финский ХИК со счетом 6:0. "Орлы" всю игру доминировали на поле и практически не давали сопернику возможности.
"Боруссия"
Команда из Дортмунда тоже показывает хорошие результаты в последнее время. Они уже пять раз подряд побеждают в Бундеслиге и также одержали важную победу в Лиге чемпионов над английским “Ньюкаслом” (1:0).
Однако, в их последнем матче они выиграли всего лишь с минимальным счетом 1:0 у "Вердера".
Статистика и прогноз на матч
Когда эти две команды встречались в прошлый раз, "Боруссия" одержала разгромную победу со счетом 4:0.
В этом матче "Боруссия" считается фаворитом даже на выезде, но учитывая улучшение игры "Айнтрахта" и их преимущество в виде родных трибун. Мне кажется, что хозяева поля достаточно сильны, чтобы не проиграть.
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