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Прогноз на матч Айнтрахт - Абердин 21 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Айнтрахт - Абердин 21 сентября 2023 года
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Лига конференций 21 сен 2023, 12:45 Айнтрахт Фр - Абердин
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Международные, Frankfurt, Коммерцбанк Арена
Абердин Абердин
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 2.45
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В первом туре Лиге конференций состоится матч "Абердина" против "Айнтрахта". Встреча шотландской и немецкой команд пройдет на стадионе "Дойче Банк Парк" 21 сентября.

“Айнтрахт”

В прошлом сезоне "Айнтрахт" остался без титулов, хотя мог стать обладателем Кубка Германии. В финальном матче они проиграли “Лейпцигу”.

Не складывались дела у команды и в чеппионате страны, где они заняли лишь седьмое место.

Во время летнего трансферного окна команда потеряла несколько ключевых игроков, и пока не смогла найти достойных замен.

Несмотря на это, "Айнтрахт" имеет длительную серию матчей без поражений, а в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с "Бохумом".

"Абердин"

Эта команда является редким гостем еврокубков. В прошлом сезоне она заняла третье место и квалифицировалась в Лигу Европы второй сезон подряд. Уже на первой стадии квалификации шотландцы потерпели поражение "Хеккена" и оказались в Лиге конференций.

В новом сезоне "Абердин" начал менее удачно и пока не смог победить, что отразилось на их позиции в турнирной таблице. В последнем поединке "Абердин" не смог обыграть “Хартс”, проиграв ему со счетом 2:0.

Статистика и прогноз

В прошлом матче между этими командами "Айнтрахт" победил со счетом 1:0. В целом же немецкая команда имеет десять матчей без поражений, в то время как "Абердин" проиграл три из пяти последних встреч.

Букмекеры верят в победу "Айнтрахта", который имеет более сильный состав и хорошую игровую форму. Сложно не согласиться с таким мнением, но ставить будем на другое.

Хозяева поля давно побеждают с трудом, а значит в этой игре вряд ли будет большой разрыв. Буду ставить на исход – тотал матча меньше 3 с коэффициентом 2.45.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 2.45
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