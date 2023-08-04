Прогноз на матч Динамо Загреб не проиграет Коэф.: 1.666 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

8 августа на "OPAP Арена" (Афины) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором АЕК встретится с "Динамо" (Загреб). Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

АЕК

Клуб в этом столетии только дважды пробивался на греческую футбольную вершину. В 2018-м году получилось взять первый чемпионский титул почти за четверть столетия (до этого "золото" брали в 1994-м). Следующее 1-е место не пришлось ждать так же долго. В прошлом сезоне привычный фаворит, "Олимпиакос", переживал кризис. И в итоге быстро стало понятно что трофей переберется в столицу. В "регулярке" лучше был "Панатинаикос", но в концовке, в финальной "пульке", "клеверы" резко сдулись, и этим успешно воспользовались "двуглавые орлы", оформив свое 13-е чемпионство. Отличный результат Матиаса Алмейды, известнейшего в прошлом аргентинского опорника, что много играл за топ-клубы Серии А, а в Грецию тренировать перебрался в мае прошлого года. Примечательно, что особенного усиления после такого успеха, этим летом, в Афинах пока не сделали, только выкупив у "Сельты" Пинеды и подписав игравшего в МЛС Родольфо Писарро.

"Динамо" (Загреб)" Команда уже рассматривает победы на внутренней арене уже "по умолчанию". Достаточно сказать, что весной получилось оформить уже свой 24-й чемпионский титул на уровне Хорватии. Так что амбиции пытаются реализовывать на международной арене. Так, в прошлом сезоне получилось пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, и там, дома, выигрывали у "Челси" и брали ничью с зальцбургским "Ред Буллом". Этого, правда, не хватило даже для 3-го места в квартете. Новый цикл подопечные Игора Бишчана (известный в прошлом защитник весной сменил Чачича - его опытного предшественника уволили после вылета из кубка) начали с "Астаной". И уже на своем поле уничтожили казахов, обыграв их 4-0 при хет-трике Иванушеца. Навыезде выиграли, пусть и в 2 раза скромнее, 2-0. Статистика личных встреч Вроде бы страны соседние, но клубы даже товарищеского матча ни разу не сыграли.. Прогноз Букмекеры считают фаворитом хозяев. Но "динамовцы" хороши, рискнем поставить, что они не проиграют в гостях (коэффициент - 1,666).

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