EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года

Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года

Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года
АЕК Афины АЕК Афины
Лига Чемпионов 30 авг 2023, 15:00 АЕК Афины - Антверпен
-
- : -
Международные, Athens, OPAP Arena
Антверпен Антверпен
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Антверпен не проиграет
Коэф.: 2.02
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

30 августа на "OPAP Арена" (Афины) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором АЕК встретится с "Антверпеном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

АЕК

Клуб в прошлом сезоне смог наконец-то добиться возвращение чемпионского титула. Это только 2-е национальное "золото" с начала этого века, и 13-е в истории. Заодно таким образом "желто-черные" вернули в Афины Лигу чемпионов. Правда, это обернулось трагедией: в квалификации греки получили в соперники другую популярную команду с горячими болельщиками, загребским "Динамо". Из-за кровавых фанатских разборок, что дошли до смертельных случаев, вовремя не получилось сыграть. В итоге с хорватами сразились 15-го и 19-го августа. Тогда "двуглавые орлы" смогли победить 2-1 на поле соперника, после чего дома, "горя" 0-2 до 90+ минуты, успели забить дважды. По иронии, решающий, ничейный гол провел в ворота земляков Домагой Вида. Еще через 3 суток пришлось ехать в Бельгию, и там ожидаемо проиграли. Но счет 0-1 оставляет неплохие шансы на итоговый успех.

"Антверпен"

Команда имеет долгую и славную историю. Но относительно недавно "великие старые" вышли из затяжного спада, когда не могли даже играть в Жупилер-Лиге. Вернувшись в элитный дивизион, они в 2020-м даже выиграли кубок Бельгии и неплохо выступали на евроарене. Но настоящий прорыв наступил в прошлом сезоне, после назначения на тренерский пост ван Боммела. У Марка была не лучшая репутация как наставника, но на новом месте голландец оформил "золотой дубль" (а новый сезон начал с победы еще и в Суперкубке). Не лучшим образом стартовав в новом розыгрыше в национальном первенстве (только 2 победы и 7 очков в 4-х матчах), подопечные голландца 22-го августа вступили в квалификацию Лиги чемпионов. Там ранний гол опытного Винсента Янссена принес победу над греками, но минимальную.

Статистика личных встреч

В 2021-м и даже этом году были товарищеские поединки, и оба раза выигрывал АЕК. Но что толку, если официальный поединок прошлого вторника завершился 1-0 в пользу бельгийцев?

Прогноз

Букмекеры считают, что греки смогут взять реванш за поражение в Бельгии. Но у "Антверпена" есть контроль над ситуацией, и стоит присмотреться к варианту, что гости не проиграют (коэффициент - 2,02).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Антверпен не проиграет
Коэф.: 2.02
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Атлетик - Бетис 27 августа 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Атлетик - Бетис 27 августа 2023 года Атлетик Бильбао Коэф.: 1.93 Бетис Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Серия А Италия 28 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Салернитана Коэф.: 1.99 Удинезе Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Суперлига Дания 28 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Вейле Коэф.: 1.9 Брондбю Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Ла Лига Испания 28 авг 2023, 13:30 Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Хетафе Коэф.: 1.72 Алавес Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Серия А Италия 28 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Кальяри Коэф.: 1.72 Интер М Сделать ставку БетВиннер
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:50 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:00 Астон Вилла одержала уверенную победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 08:00 Марко Верратти близок к переходу в клуб из Катара Новости футбола Сегодня, 07:00 Байер объявил о переходе талантливого английского форварда Новости футбола Сегодня, 06:31 Манчестер Юнайтед продаст вратаря сборной Англии за 17 млн евро Новости футбола Сегодня, 05:58 ВИДЕО. Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Сегодня, 05:00 Салах сообщил Ливерпулю о желании уйти Новости футбола Сегодня, 03:00 Манчестер Юнайтед готовит трансфер звезды Челси Новости футбола Сегодня, 02:00 Челси купил вратаря сборной Сербии за 16 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетик - Бетис 27 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Риу Аве - Порту 28 августа 2023 года Футбол 28 авг 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года