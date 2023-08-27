"Антверпен"

Команда имеет долгую и славную историю. Но относительно недавно "великие старые" вышли из затяжного спада, когда не могли даже играть в Жупилер-Лиге. Вернувшись в элитный дивизион, они в 2020-м даже выиграли кубок Бельгии и неплохо выступали на евроарене. Но настоящий прорыв наступил в прошлом сезоне, после назначения на тренерский пост ван Боммела. У Марка была не лучшая репутация как наставника, но на новом месте голландец оформил "золотой дубль" (а новый сезон начал с победы еще и в Суперкубке). Не лучшим образом стартовав в новом розыгрыше в национальном первенстве (только 2 победы и 7 очков в 4-х матчах), подопечные голландца 22-го августа вступили в квалификацию Лиги чемпионов. Там ранний гол опытного Винсента Янссена принес победу над греками, но минимальную.

Статистика личных встреч

В 2021-м и даже этом году были товарищеские поединки, и оба раза выигрывал АЕК. Но что толку, если официальный поединок прошлого вторника завершился 1-0 в пользу бельгийцев?

Прогноз

Букмекеры считают, что греки смогут взять реванш за поражение в Бельгии. Но у "Антверпена" есть контроль над ситуацией, и стоит присмотреться к варианту, что гости не проиграют (коэффициент - 2,02).