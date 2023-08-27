Прогноз на матч АЕК - Антверпен 30 августа 2023 года
30 августа на "OPAP Арена" (Афины) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором АЕК встретится с "Антверпеном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
АЕК
Клуб в прошлом сезоне смог наконец-то добиться возвращение чемпионского титула. Это только 2-е национальное "золото" с начала этого века, и 13-е в истории. Заодно таким образом "желто-черные" вернули в Афины Лигу чемпионов. Правда, это обернулось трагедией: в квалификации греки получили в соперники другую популярную команду с горячими болельщиками, загребским "Динамо". Из-за кровавых фанатских разборок, что дошли до смертельных случаев, вовремя не получилось сыграть. В итоге с хорватами сразились 15-го и 19-го августа. Тогда "двуглавые орлы" смогли победить 2-1 на поле соперника, после чего дома, "горя" 0-2 до 90+ минуты, успели забить дважды. По иронии, решающий, ничейный гол провел в ворота земляков Домагой Вида. Еще через 3 суток пришлось ехать в Бельгию, и там ожидаемо проиграли. Но счет 0-1 оставляет неплохие шансы на итоговый успех.
"Антверпен"
Команда имеет долгую и славную историю. Но относительно недавно "великие старые" вышли из затяжного спада, когда не могли даже играть в Жупилер-Лиге. Вернувшись в элитный дивизион, они в 2020-м даже выиграли кубок Бельгии и неплохо выступали на евроарене. Но настоящий прорыв наступил в прошлом сезоне, после назначения на тренерский пост ван Боммела. У Марка была не лучшая репутация как наставника, но на новом месте голландец оформил "золотой дубль" (а новый сезон начал с победы еще и в Суперкубке). Не лучшим образом стартовав в новом розыгрыше в национальном первенстве (только 2 победы и 7 очков в 4-х матчах), подопечные голландца 22-го августа вступили в квалификацию Лиги чемпионов. Там ранний гол опытного Винсента Янссена принес победу над греками, но минимальную.
Статистика личных встреч
В 2021-м и даже этом году были товарищеские поединки, и оба раза выигрывал АЕК. Но что толку, если официальный поединок прошлого вторника завершился 1-0 в пользу бельгийцев?
Прогноз
Букмекеры считают, что греки смогут взять реванш за поражение в Бельгии. Но у "Антверпена" есть контроль над ситуацией, и стоит присмотреться к варианту, что гости не проиграют (коэффициент - 2,02).
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