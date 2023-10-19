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Прогноз на матч Аделаида — Централ Кост 20 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс прогноз
Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед
А-лига Австралия 20 окт 2023, 04:45 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс
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Австралия, Adelaide, Coopers Stadium
Централ Кост Маринерс Централ Кост Маринерс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.5
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В стартовом матче чемпионата Австралии состоятся встреча Аделаиды Юнайтед и Централ Кост Маринерс.

Аделаида

Аделаида Юнайтед является постоянным участником плей-офф чемпионата, хотя больших успехов не добивается. В прошлом году команда проиграла в полуфинале, но и путь до этой стадии для коллектива был уже большим достижением.

Летом команда неплохо усилилась и будет интересно последить, чего добьется Аделаида Юнайтед после таких изменений в составе.

Централ Кост

Централ Кост Маринерс смог удивить всех, выиграв титул в прошлом сезоне. Команда успешно прошла путь полного переформатирования за несколько сезонов, став сильным противником.

Теперь остается понаблюдать за тем, сможет ли команда продолжить успех или это было всего лишь временным проявлением силы.

История и статистика личных встреч

Централ Кост Маринерс имеет преимущество в очных противостояниях. В последних пяти матчах команда выиграла четыре игры, а Аделаида Юнайтед победила только в одной.

Отметим интересный факт, что последний раз команды играли вничью в далеком 2011 году. В целом же Аделаида Юнайтед выиграла 26 раз, Централ Кост Маринерс - 25 раз, а пять матчей закончились вничью.

Последний матч завершился победой Централ Кост Маринерс со счетом 2-0, но сейчас букмекеры уверены, что Аделаида Юнайтед является фаворитом встречи.

Я же думаю, что действующий чемпион Австралии вряд ли сдастся без боя и предлагаю сделать ставку на исход обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.5
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