Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.7 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

31 августа на "Питтодри" (Абердин) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Абердин" встретится с "Хеккеном". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Абердин"

Клуб известен тем, что тут себе репутацию талантливого наставника создавал Алекс Фергюсон. Именно на его каденцию, начало 80-х, и приходятся основные успехи, вплоть до Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА - как раз празднуют 40-летний юбилей тех триумфов. Сейчас и близко такое не получается повторить. Но нередко именно "Донс" становятся 3-ми в Премьершипе, сразу за парой местных грандов. Так было и в прошлом розыгрыше шотландского чемпионата. Это позволило подопечным Барри Робсона, к слову, слабо стартовавшим на внутренней арене (поражение "Селтику" и пара ничьих в 3-х турах), снова выйти в Лигу Европы. Там шотландцы проявили опыт и характер, сумев, "горя" в Швеции 0-2 в середине 2-го тайма, в итоге вырвать ничью 2-2. Но все равно дома нужно выигрывать у скандинавов

"Хеккен" Команда в прошлом сезоне оформила историческое, 1-е для себя чемпионство - при том, что была основана еще в 1940-м году. Нынешний сезон тоже получается неплохим, ведь уже взято кубок Швеции, да и "золото" в Аллсвенскан еще есть шансы сохранить, несмотря на плотную конкуренцию привычных фаворитов, "Мальме" с "Эльфсборгом". Параллельно подопечные Пьера-Матиаса Хегмо дебютировали в квалификации Лиги чемпионов, и даже начали там с пары побед над "Нью Сейнтс". Но потом был вылет от "КИ Клаксвик" - оба поединка с ним принесли ничьи, 0-0 и 3-3, но фарерцы лучше исполняли послематчевые пенальти. Ничего, перейдя в Лигу Европы, скандинавы там вынесли "Жальгирис": 3-1 в Вильнюсе, 5-0 дома. А вот с шотландцами преимущество не удержали, пропустив на 75-й и 79-й минутах. Статистика личных встреч В позапрошлом году стороны боролись в квалификации, но Лиги конференций. Тогда они обменялись уверенными домашними победами: 2-0 в Швеции, 5-1 в Шотландии. Прогноз Букмекеры считают пару практически равной. Команды должны снова выдать яркий футбол с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,7).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram