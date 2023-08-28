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Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года

Прогноз на матч Абердин - Хеккен 31 августа 2023 года
Абердин Абердин
Лига Европы 31 авг 2023, 14:45 Абердин - Хаккен
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Международные, Aberdeen, Pittodrie Stadium
Хаккен Хаккен
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
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БетВиннер 4.75
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31 августа на "Питтодри" (Абердин) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Абердин" встретится с "Хеккеном". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Абердин"

Клуб известен тем, что тут себе репутацию талантливого наставника создавал Алекс Фергюсон. Именно на его каденцию, начало 80-х, и приходятся основные успехи, вплоть до Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА - как раз празднуют 40-летний юбилей тех триумфов. Сейчас и близко такое не получается повторить. Но нередко именно "Донс" становятся 3-ми в Премьершипе, сразу за парой местных грандов. Так было и в прошлом розыгрыше шотландского чемпионата. Это позволило подопечным Барри Робсона, к слову, слабо стартовавшим на внутренней арене (поражение "Селтику" и пара ничьих в 3-х турах), снова выйти в Лигу Европы. Там шотландцы проявили опыт и характер, сумев, "горя" в Швеции 0-2 в середине 2-го тайма, в итоге вырвать ничью 2-2. Но все равно дома нужно выигрывать у скандинавов

"Хеккен"

Команда в прошлом сезоне оформила историческое, 1-е для себя чемпионство - при том, что была основана еще в 1940-м году. Нынешний сезон тоже получается неплохим, ведь уже взято кубок Швеции, да и "золото" в Аллсвенскан еще есть шансы сохранить, несмотря на плотную конкуренцию привычных фаворитов, "Мальме" с "Эльфсборгом". Параллельно подопечные Пьера-Матиаса Хегмо дебютировали в квалификации Лиги чемпионов, и даже начали там с пары побед над "Нью Сейнтс". Но потом был вылет от "КИ Клаксвик" - оба поединка с ним принесли ничьи, 0-0 и 3-3, но фарерцы лучше исполняли послематчевые пенальти. Ничего, перейдя в Лигу Европы, скандинавы там вынесли "Жальгирис": 3-1 в Вильнюсе, 5-0 дома. А вот с шотландцами преимущество не удержали, пропустив на 75-й и 79-й минутах.

Статистика личных встреч

В позапрошлом году стороны боролись в квалификации, но Лиги конференций. Тогда они обменялись уверенными домашними победами: 2-0 в Швеции, 5-1 в Шотландии.

Прогноз

Букмекеры считают пару практически равной. Команды должны снова выдать яркий футбол с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,7).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
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БетВиннер 4.75
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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