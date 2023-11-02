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Прогноз на бой Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис 5 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Жаилтон Алмейда - Деррик Льюис прогноз
Жаилтон Алмейда Жаилтон Алмейда
UFC 231 04 ноя 2023, 22:30 Жаилтон Алмейда - Деррик Льюис
Сан-Паулу, Ginásio do Ibirapuera
Деррик Льюис Деррик Льюис
Прогноз на матч Тотал больше 1.5
Коэф.: 3.1
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На спортивной арене Ginásio do Ibirapuera в городе Сан-Паулу в ночь на 5 ноября состоится бой в рамках UFC 231 между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом. Бой начнется после полуночи по центральноевропейскому времени.

Жаилтон Алмейда

Жаилтон Алмейда — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион Fight on MMA и Thunder Fight в полутяжёлом весе. Занимает 8 строчку рейтинга UFC в тяжёлом весе.

32-летний бразилец ранее уже выступал в тяжелом весе (свыше 120 кг), в 2019-м году, но вернулся сюда в 2022-м. Стех пор провел тут четыре поединка и все выиграл досрочно. В своих трех предыдущих боях Алмейда получал бонус «Выступление вечера».

Деррик Льюис

Деррик Льюис — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и Bellator, был дважды претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

К слову, 38-летний опытный боец имеет в своем активе победу над Франсисом Нганну, который недавно боксировал против Тайсона Фьюри по правилам бокса. Предыдущий свой бой Льюис выиграл у Маркуса Рожериу де Лимы этим летом, а до этого было три поражения подряд.

Интересные факты и история боев

  • Жаилтон Алмейда в смешанных единоборствах провел 21 бой. 19 побед (7 нокаутом, 12 сдачей) против 2 поражений (1 нокаутом, 1 решением судей). Рост 193 см, размах рук 201 см. Имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
  • Деррик Льюис в смешанных единоборствах провел 37 боев. 27 побед (22 нокаутом, 1 сдачей, 4 решением судей) против 12 поражений (7 нокаутом, 2 сдачей, 2 решением судей). Рост 191 см, размах рук 201 см. Имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Прогноз

Изначально в качестве главного события вечера был запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться американец Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда. Однако, в начале октября Блейдс снялся с боя по нераскрытым причинам и его заменил бывший претендент на титул чемпиона в этой весовой категории американец Деррик Льюис.

Бразильский боец является безусловным фаворитом. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.2. Успех его соперника котируется гораздо выше — 4.5. Считаю, что американец сможет продержаться один раунд.

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Коэф.: 3.1
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