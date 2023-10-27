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Прогноз на бой Тайсон Фьюри — Франсис Нганну 28 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Тайсон Фьюри - Франсис Нганну прогноз
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Памятный титул чемпиона Эр-Рияда WBC 28 окт 2023, 17:00 Тайсон Фьюри - Франсис Нганну
Эр-Рияд, Kingdom Arena
Франсис Нганну Франсис Нганну
Прогноз на матч Тотал меньше 5.5
Коэф.: 1.66
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В субботу, 28 октября, состоится бой между британским боксером Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборство Франсисом Нганну. Поединок начнется в ночь с 28 на 29 октября ориентировочно в полночь по среднеевропейскому времени.

Тайсон Фьюри

«Цыганский король» подходит к этому поединку после почти годичного перерыва, когда в декабре прошлого года техническим нокаутом победил Дерека Чисору. Фьюри на данный момент владеет поясомWBC,который не будет стоять на кону этого поединка.

Список достижений британского боксера выглядит впечатляюще, однако эксцентричный Фьюри неоднократно был замешан в разного рода скандалах, что никак не влияет на его популярность.

Уже по ходу подготовки Фьюри к этому бою стало известно, что следующим соперником британца должен стать украинец Александр Усик. Это будет объединительный бой за все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Медиа даже называют дату и место, когда состоится этот поединок: 23 декабря в Саудовской Аравии. Но на данный момент представители обоих боксеров не подтверждают дату, а лишь говорят, что устное согласие на бой есть.

35-летний Фьюри дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2008 года. За это время он провел 33 боя, в которых одержал 32 победы (23 нокаутом), еще одна встреча завершилась вничью.

Франсис Нганну

Франсис родился в Камеруне, но имеет также французское гражданство. Нганну только в 22 года решил заняться боксом. Будучи поклонником Майка Тайсона камерунец хотел научиться боксировать, но судьба привела его в ММА.

Карьера Нганну больше похожа на фильм: в 2012-м боец эмигрировал во Францию и жил на улицах, в 2015 году дебютировал в UFC, а уже в начале 2018 провел свой первый бой за чемпионский пояс в тяжелом весе. Стать чемпионом с первого раза не удалось, однако в 2021 году Франсис получил еще одну возможность, и ей воспользовался. Француз один раз защитил свой титул, после чего не смог договориться о продлении контракта с UFC, поэтому с поясом пришлось расстаться без боя.

Весной 2023 год Нганну подписал контракт с Лигой профессиональных бойцов, но при этом получил возможность биться в других видах спорту, например, в боксе.

37-летний Франсис Нганну 20 поединков в в смешанных единоборствах, 17 из которых он выиграл. 3 поражения, которые потерпел француз, были после решения судей.

Интересные факты о поединке

Этот масштабный бой супертяжелого веса рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Поединок не является выставочным и будет проходить на регламентном ринге под наблюдением комиссии, то есть он считается поединком профессионального бокса. Однако пока неизвестно, будет ли этот бой внесен в официальный протокол каждого из боксеров и будет ли учтен в их статистике.

Также важно заметить, что титул чемпиона WBC в тяжелом весе, который принадлежит Тайсону Фьюри, на кону этого боя стоять не будет.

Прогноз

Британец считается явным фаворитом этого боя. Коэфициент на его победу колеблется между 1.05-1.11, а на его соперника можно поставить с коэфициентом приблизительно 8.5. На мой взляд Нганну продержится максимум половину отведенного времени, а ставить буду на тотал раундов — меньше 5.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 5.5
Коэф.: 1.66
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