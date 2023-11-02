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Прогноз на бой Гевор Микаэлян — Илунга Макабу 5 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Илунга Макабу - Ноэль Гевор Микаэлян прогноз
Илунга Макабу Илунга Макабу
WBC 04 ноя 2023, 21:00 Илунга Макабу - Ноэль Гевор Микаэлян
Майами , Касейя-центр
Ноэль Гевор Микаэлян Ноэль Гевор Микаэлян
Прогноз на матч Тотал больше 11.5
Коэф.: 1.72
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В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе встретятся Илунга Макабу и Ноэль Гевор Микаэлян. Бой пройдет на арене Казино Майами Хай Алай в ночь на 5 ноября. Бой начнется не раньше 03:00 по центральноевропейскому времени.

Ноэль Гевор Микаэлян

Ноэль Гевор Микаэлян — немецкий боксер армянского происхождения, выступающий в тяжелом весе. На проффесиональном ринге дебютировал в маю 2011 года и с тех пор провел 28 боев.

После поражения от Майриса Бриедиса пять лет назад, Микаэлян провел три поединка в которых добился побед. Это были бои против Исосса Мондо, Юри Кайембре Каленги и Джесси Брайана. Последний бой немца датирован февралем 2022-го года.

Илунга Макабу

Илунга Макабу представляет Демократическую Республику Конго. На проффесиональном ринге боксер выступает уже в течении 15 лет.

В своем последнем поединке Макабу уже владел поясом чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (2020-2023), однако проиграл в феврале этого года Баду Джеку. Но в сентябре Джек решил отказаться от титула, так как нацелился на поединок против чемпиона WBC в бриджервейте Лукаша Розански, а у Илунги появился шанс вернуть себе этот пояс.

Интересные факты и история боев

  • Бой между Макабу и Микаэляном должен был состояться еще несколько лет назад.
  • Микаэлян провел 28 боев, в которых одержал 26 побед (11 нокаутом) и потерпел 2 поражения.
  • Макабу провел 32 боя. Конголезец победил 29 раз (25 нокаутов) и трижды проиграл.

Прогноз

Оба боксера является достаточно опытными спортсменами. Букмекеры не отдают предпочтение никому, поскольку боксеры считаются равными соперниками. Сложно предугадать исход боя, однако есть уверенность, что поединок продлится все 12 раундов. На это и буду ставить.

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Коэф.: 1.72
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