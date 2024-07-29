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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Жаклин Кристиан – Анжелика Кербер 29 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Жаклин Кристиан – Анжелика Кербер 29 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Жаклин Кристиан - Анжелика Кербер прогноз Фото: https://www.eurosport.de/ Автор - Getty Images
Жаклин Кристиан Жаклин Кристиан
Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир 29 июл 2024, 06:00 Жаклин Кристиан - Анжелика Кербер
Париж, Stade Roland-Garros
Анжелика Кербер Анжелика Кербер
Прогноз на матч Победа Анжелика Кербер
Коэф.: 1.82
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В рамках второго круга на Олимпиаде свой матч проведут Жаклин Кристиан – Анжелика Кербер. Прогноз на матч этих теннисисток составлен специалистами Dailysports.

Жаклин Кристиан

Румынской спортсменке 26 лет, хотя каких-то высот в своей карьере она не достигла. В мировом рейтинге Кристиан занимает 61-ю строчку, что соответствует уровню крепкого середняка. Заметных успехов в этом году не было, можно вспомнить четвертьфинал в Чарльстоне и полуфинал в Клуж.

В первом матче этого турнира теннисистка котировалась небольшим андердогом в противостоянии с опытной Каролин Гарсией, в затяжной борьбе все-таки удалось вырвать волевую победу – 5:7, 6:3, 6:4.

Анжелика Кербер

Немецкая теннисистка завершает карьеру после Олимпиады, конечно, хочется сделать это красиво. Экс-первая ракетка мира отмечалась успехами и на Олимпийских играх, она выигрывала серебро в Рио 2016 года. Сейчас Кербер 36 лет, она занимает место только в третьей сотне, хотя в этом случае рейтинги не имеют значения.

В первом круге немка сумела обыграть другую экс-первую ракетку мира Наоми Осаку – 7:5, 6:3, хоть соперница и была фаворитом. Грунт не коронное покрытие для Кербер, но на турнире она постарается задержаться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы ранее между собой никогда не играли.
  • Кристиан много играла на грунте в этом сезоне, 25 матчей, в которых одержала 16 побед, у Кербер всего 4 победы в 7 противостояниях.
  • Котировки букмекеров выглядят следующим образом: П1 – 2,04, П2 – 1,82.

Жаклин Кристиан – Анжелика Кербер Прогноз

Если изначально немке и отдавали небольшой перевес, сейчас шансы соперниц на успех считаются примерно равными. Я считаю Кербер фаворитом этой битвы, немка точно воодушевилась победой над сильной соперницей, а сейчас ей должен помочь опыт добиться желаемого. Поставлю на чистую победу немецкой спортсменки.

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Прогноз на матч Победа Анжелика Кербер
Коэф.: 1.82
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