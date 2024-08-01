Прогноз и ставки на матч Япония – Испания 2 августа 2024 года
В рамках четвертьфинала Олимпиады свою встречу 2 августа проведут Япония – Испания. Аналитики Dailysports подготовили аргументированный прогноз на противостояние этих соперников.
Япония
Сборная Японии начала этот турнир с убедительной победы над Парагваем – 5:0. Во втором удалось обыграть Мали со счетом 1:0, хотя тут соперник играл хорошо, ни чем не уступая. Сложной была и третья встреча против Израиля, где ничья была бы справедливым исходом, но японцы смогли вырвать победу, благодаря голу в компенсированное время – 1:0.
Хоть команда стала первой в своей группе, играла организовано, в игровом плане они не сильно превосходили соперников, да и квартет попался не самый сильный. Уровень предстоящего соперника высокий, отыграть на ноль будет сложно.
Испания
На любом футбольном турнире испанцы входят в число фаворитов, иначе уже быть не может. «Красной фурии» попалась не самая сильная группа, это расслабило игроков, ведь они побеждали не так уверенно, как могли бы.
В первой встрече с проблемами обыграли Узбекистан со счетом 2:1. Легче сложился матч против Доминиканской Республики – 3:1, хотя следует учитывать, что весь второй тайм соперник провел в меньшинстве. Перед последним туром испанцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, излишняя самоуверенность помешала выиграть группу, так как в последнем туре они сенсационно уступили Египту – 1:2.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- На прошлой Олимпиаде эти сборные пересекались в полуфинале, хоть и совсем иными составами, тогда испанцы выиграли, забив единственный мяч в овертайме.
- Япония ни разу не пропустила на турнире, а испанцы пропускали во всех трех матчах.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: П1 – 3,85, Х – 3,3, П2 – 2,06.
Япония – Испания Прогноз
Испанцы ожидаемые фавориты этой пары, хотя оборону такого крепкого соперника еще надо будет пробить. Ожидаю сложного матча, в котором логично выглядит ставка на низовой тотал, хотя я рискну поставить на чистую победу «красной фурии».
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