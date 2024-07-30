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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Урава – Ньюкасл 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Урава – Ньюкасл 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Урава - Ньюкасл прогноз Фото: https://bingsport.com/ Автор неизвестен
Урава Урава
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 06:30 Урава - Ньюкасл
Завершен
1 : 4
Международные,
Ньюкасл Ньюкасл
Rio Nitta
23’
3’
Александер Исак
45’ 47’
Джейкоб Мерфи
58’
Луис Холл
Обзор Детали матча Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.89
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Горячая пора контрольных матчей продолжается, 31 июля свою встречу проведут Урава – Ньюкасл. Специалисты Dailysports подготовили свой вариант ставки на данное противостояние.

Урава

Японский клуб считается настоящим грандом по меркам своей страны и даже континента. Урава выиграла в прошлом году Лигу Чемпионов, причем сделала это уже третий раз в истории. Текущий чемпионат команда откровенно проваливает, занимая скромное десятое место, а осталось всего 10 туров, отставание от топ-3 составляет 11 очков.

В последнем туре Урава уступила дома Саппоро со счетом 3:4, продолжив свою серию без побед до трех матчей, за этот период удалось набрать всего один балл. Судя по результатам, команда явно не в лучшей форме.

Ньюкасл

«Сороки» в прошлом сезоне попробовали свои силы в Лиге Чемпионов, но не смогли выйти из группы, а играть на два фронта оказалось слишком сложно. В итоге Ньюкасл финишировал только седьмым в чемпионате, из-за чего остался без еврокубков, так как восьмой Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Англии.

Команда этим летом провела всего один матч, в котором обыграла Халл Сити – 2:0. У Ньюкасла большие амбиции, все-таки это один из богатейших клубов мира, если оценивать состояние владельцев. В предстоящем сезоне перед «сороками» будут ставить амбициозные задачи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Клубы никогда между собой не играли.
  • Урава не выигрывает три матча кряду, а Ньюкасл провел только одну встречу этим летом.
  • Котировки выглядят следующим образом: П1 – 4, Х – 3,95, П2 – 1,75.

Урава – Ньюкасл Прогноз

В данном противостоянии английский клуб фаворит, хотя Урава тоже постарается себя показать, тем более, что на внутренней арене нечего ловить. Ожидаю интересного матча и рискну сделать ставку на тотал больше 3,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.89
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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