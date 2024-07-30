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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Себастьян Баэс – Стефанос Циципас 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Себастьян Баэс – Стефанос Циципас 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Себастьян Баэс - Стефанос Циципас прогноз Фото: https://www.skysports.com/ Автор неизвестен
Себастьян Баэс Себастьян Баэс
Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 06:00 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас
Париж, Stade Roland-Garros
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 2.03
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31 июля свою встречу третьего круга на Олимпиаде проведут Себастьян Баэс – Стефанос Циципас. Прогноз на матч этих теннисистов составлен экспертами Dailysports.

Себастьян Баэс

Аргентинца можно считать классическим представителем южноамериканского континента, эти ребята любят играть на грунте и фактически избегают других покрытий. В мировом рейтинге Баэс занимает солидное 18 место, он выиграл два турнира в этом сезоне, оба, конечно, на грунте. Перспективы у спортсмена есть, ему 23 года, нужно больше универсальности.

На этом турнире удалось пройти в первом круге бразильца Монтейро – 6:4, 6:3, а вот во втором круге неожиданно были проблемы с ливанцем Хассаном – 6:2, 3:6, 7:6.

Стефанос Циципас

Греческий теннисист хорошо известен фанатам, он долгое время играет на топ-уровне, шлемов не брал, но это не отменяет того, что он сильный игрок. Основная проблема Циципаса в том, что не совсем устойчив в психологическом плане, в плане техники и игровых качеств проблем нет.

Спортсмен проводит не самый лучший сезон, из-за чего и выпал из топ-10, сейчас он занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге. Неплохо Циципас смотрелся в грунтовой части сезона, где даже выиграл престижный турнир в Монте-Карло. На Олимпиаде удалось пройти бельгийца Бергса – 7:6, 1:6, 6:1, а также британца Эванса – 6:1, 6:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Теннисисты пересекались дважды, в том числе, один раз на грунте, оба матча прошли в упорной борьбе и завершались победами Циципаса.
  • Баэс в этом сезоне провел на грунте 35 матчей, одержав 25 побед, Циципас выиграл 21 встречу из 26 на этом покрытии.
  • На эту встречи букмекеры предлагают следующие коэффициенты: П1 – 3,85, П2 – 1,28.

Себастьян Баэс – Стефанос Циципас Прогноз

Встречаются два сильных игрока из топ-20, так что матч однозначно будет сложным для обоих теннисистов. Циципас ожидаемый фаворит этой пары, хотя ему будет однозначно нелегко. В таком непредсказуемом матче считаю рабочей ставку на тотал больше 21,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 2.03
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Мелбет 4.80
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