Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.95 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

1 августа буде много игр квалификации Лиги конференций, свой ответный матч проведут и Сабах Баку – Маккаби Хайфа. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на предстоящую битву.

Сабах Баку

Азербайджанский клуб в прошлом сезоне финишировал третьим на внутренней арене, самое обидное то, что от второй Зиры отстали только по дополнительным показателям. Свою борьбу в квалификации Лиги конференций команда начала со второго круга.

Сабах не испугался именитого соперника, качественно провел матч, отработали хорошо в обороне и многое реализовали в атаке, что позволило одержать победу с разгромным счетом. Путевка в следующий раунд еще не оформлена, соперник опасен и может еще дать серьезный бой.

Маккаби Хайфа

Известный израильский клуб в прошлом сезоне проиграл борьбу за чемпионство, заняв вторую строчку, поэтому и играет в Лиге конференций. Домашний матч Маккаби проводил на нейтральном поле, но это не оправдание провала в упомянутой игре.

Команда владела больше мячом, провела больше опасных атак, но были проблем в конечной стадии, ведь в итоге соперник нанес больше ударов по воротам. Возможно, не все в порядке с физической формой, ведь три мяча пропустили после 60-й минуты. Для прохода в следующий раунд нужен подвиг, который реально совершить.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Первая встреча этих команд завершилась сенсационной победой Сабаха со счетом 3:0.

Сабах выиграл последние три домашние встречи, а Маккаби одержал победу в последних четырех выездных матчах.

Коэффициенты букмекеров выглядят таким образом: П1 – 3,25, Х – 3,4, П2 – 2,2.

Сабах Баку – Маккаби Хайфа Прогноз

Это будет интригующий и сложный матч, Маккаби побежит отыгрываться, а вот Сабах может играть по счету, хотя закрываться на глазах у своей публики тоже не хочется. Вполне возможно, что команды смогут показать результативный футбол. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 2,5 голов.

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