Прогноз и ставки на матч Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 18 Коэф.: 1.74 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

В рамках третьего круга Олимпийских игр, свою встречу в теннисном мужском турнире проведут Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас. Прогноз на матч этих спортсменов составили аналитики Dailysports.

Роман Сафиуллин

На Олимпиаду Сафиуллин попал, как нейтральный теннисист, хотя сезон у него откровенно неудачный, свой лучший турнир он провел еще вначале года, когда дошел до полуфинала в Брисбене. Через неделю спортсмену исполнится 27 лет, в мировой классификации он занимает 66-ю строчку.

На этом турнире удалось пройти серьезных ребят, чилийца Табило – 6:4, 6:4, а также аргентинца Этчеверри – 6:0, 7:6. Оба упомянутых соперника были выше в рейтинге и отлично себя чувствовали на грунте, но при этом их удалось обыграть, так и кураж можно поймать.

Карлос Алькарас

Испанский спортсмен является одним из лучших теннисистов нового поколения, только в этом году ему удалось выиграть два шлема, доказав, насколько он хорош. На Олимпиаде Алькарас котируется одним из основных претендентов на золото.

Пока все идет хорошо, в первом круге удалось обыграть ливанца Хади Хабиба – 6:3, 6:1, а во втором матче была победа над голландцем Таллоном Грикспуром – 6:1, 7:6. Также Алькарас пока успешно играет в паре, вместе с самим Рафой Надалем они пробились в четвертьфинал. Спортсмену всего 21 год, он занимает третью строчку в мировом рейтинге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Теннисисты играли между собой всего раз, это было в прошлом году на хардовом турнире в Париже, тогда неожиданно в двух сетах выиграл Сафиуллин – 6:3, 6:4.

Сафиуллин откровенно слабо играет на грунте в этом сезоне, 5 побед в 12 встречах, Алькарас выиграл на этом покрытии 14 матчей из 17.

Котировки букмекеров: П1 – 15, П2 – 1,01.

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас Прогноз

Если исходить из коэффициентов, интриги в этой паре не ожидается, Алькарас сильнее и должен без проблем проходить дальше. Сафиуллин относится к числу тех середняков, который может создать проблемы топ-игрокам. Ставлю на тотал больше 18 геймов в данном противостоянии.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram