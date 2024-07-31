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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
РБ Лейпциг - Астон Вилла прогноз Фото: https://www.youtube.com/ Автор неизвестен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:00 РБ Лейпциг - Астон Вилла
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Международные,
Астон Вилла Астон Вилла
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.82
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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1 августа свою встречу проведут РБ Лейпциг – Астон Вилла. Аргументированный прогноз на это событие составлен специалистами Dailysports.

РБ Лейпциг

«Быки» в прошлом сезоне играли неплохо, хоть за трофеи и не боролись. В Бундеслиге команда заняла солидное четвертое место, выполнив основную задачу, завоевали путевку в основную сетку Лиги Чемпионов. Лейпциг неплохо в прошлом сезоне играл и в сильнейшем европейском еврокубке, сумел выйти из группы, а потом в достойной борьбе уступил в 1/8 финала будущему победителю мадридскому Реалу.

Поскольку команда не проводила контрольных встреч этим летом, сложно определить форму игроков. В межсезонье клуб потратил по 10 млн на вратаря Вандервурта и полузащитника Ордраго, продали, как минимум троих игроков, дороже всего ушел Анхелино в Рому за 5,2 млн евро.

Астон Вилла

Бирмингемцы добились значимого успеха в прошлом сезоне, попали в топ-4 АПЛ, что при высоком уровне конкуренции выглядит солидно. Эмери и его подопечные с нетерпением ждут нового сезона, когда смогут попробовать свои силы в Лиге Чемпионов, клуб тут давно не играл.

В контрольных встречах команда играет с переменным успехом, обыграли Уолсолл из четвертого английского дивизиона 3:0, с таким же счетом разобрались со словацким Спартак Трнава, а вот в последнем матче проиграли скромному американскому Коламбус Крю со счетом 1:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее клубы играли между собой всего раз, это было в товарищеском матче пять лет назад, тогда Астон Вилла выиграла со счетом 3:1.
  • Во всех контрольных встречах Астон Виллы этого лета забивалось, как минимум три мяча, а Лейпциг вообще не играл.
  • Котировки букмекеров: П1 – 2,52, Х – 3,65, П2 – 2,62.

РБ Лейпциг – Астон Вилла Прогноз

Между собой сыграют двое участников предстоящей Лиги Чемпионов, фаворита в этой паре нет. Я бы отдал небольшой перевес английскому клубу за счет того, что команда уже провела несколько контрольных встреч. Такие две интересные команды должны показать красивый футбол, ставлю на тотал больше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.82
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100$
БетВиннер 4.65
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