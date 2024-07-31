Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.6 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

1 августа свою встречу в рамках Олимпиады проведут Новак Джокович – Стефанос Циципас. Прогноз на матч этих спортсменов составлен экспертами Dailysports.

Новак Джокович

«Ноле» приехал в Париж, осуществить свою спортивную мечту, стать Олимпийским чемпионом, такой награды у него нет, а шанс последний, ведь через четыре года он уже с большой вероятностью завершит карьеру.

Пока у серба нет проблем на этом турнире, разгромил Эбдена – 6:0, 6:1, прошел Надаля – 6:1, 6:4, Кепфера он тоже обыграл в двух сетах. Джокович выглядит уверенно, кажется, что на пути к цели его будет невероятно сложно остановить. В мировом рейтинге спортсмен занимает вторую строчку, его главный враг возраст, 37 лет для тенниса это уже ветеранская цифра.

Стефанос Циципас

Греческий спортсмен продолжительное время считался будущим мирового тенниса, сейчас Циципасу 25 лет, а выигранных шлемов до сих пор нет. В мировом рейтинге теннисист занимает 11-ю строчку, он выпал из топ-10 из-за слабых результатов на старте сезона.

Грек выиграл один турнир в этом сезоне, это было на грунте в Монте-Карло. В Париже удалось пройти таки ребят как: Зизу Бергс – 7:6, 1:6, 6:1, Дэниел Эванс – 6:1, 6:2, Себастьян Баэс – 6:1, 6:2. Теперь придется против неудобного соперника и легенды мирового тенниса.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Спортсмены играли между собой 14 раз, большое преимущество на стороне Джоковича – 11:3, на грунте теннисисты пересекались пять раз, во всех случаях побеждал серб.

В этом сезоне Джокович выиграл на грунте 13 матчей из 16, а у Циципаса 22 победы в 27 играх.

Котировки букмекеров выглядят следующим образом: П1 – 1,34, П2 – 3,5.

Новак Джокович – Стефанос Циципас Прогноз

Серб котируется фаворитом в этой паре, но Циципас может навязать борьбу, у него есть для этого умения и опыт. Я согласен с тем, что у Джоковича больше шансов на победу, хотя битва должна быть напряженной. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

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