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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Лоренцо Музетти 2 августа 2024 года

Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Лоренцо Музетти 2 августа 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Новак Джокович - Лоренцо Музетти прогноз Фото: https://www.reuters.com/ Автор - Christian Hartmann
Новак Джокович Новак Джокович
Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 13:00 Новак Джокович - Лоренцо Музетти
Париж, Court Philippe-Chatrier
Лоренцо Музетти Лоренцо Музетти
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.73
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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Теннисный олимпийский турнир уже дошел до решающих стадий, 2 августа у мужчин состоятся полуфиналы, в одном из них сойдутся Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист приехал в Париж осуществить мечту, он никогда не был олимпийским чемпионом. У Джоковича все пока по плану, он уже добрался до полуфинала и выглядел уверенно.

Особых проблем у Новака пока не было, Эбдена разгромил 6:0, 6:1, да и Надаля прошел уверенно – 6:1, 6:4. В третьем круге обыграл Кепфера – 7:5, 6:3, были некоторые трудности с Циципасом, хотя и тут удалось избежать третьего сета – 6:3, 7:6, во второй партии Джокович отыгрался с 0:4, а также отыграл три сетбола. Соперник в полуфинале непростой, но вполне проходимый.

Лоренцо Музетти

Итальянец в этом сезоне не выглядит стабильно, у него было пару финалов на не самых сильных турнирах, а главное достижение полуфинал Уимблдона. Попадание в полуфинал на Олимпиаде значимое достижение, от Музетти этого не ожидали, спортсмен занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге, ему 22 года.

На этом турнире теннисист пока не отдал ни сета, обыграл таких соперников как: Монфис – 6:1, 6:4, Навоне – 7:6, 6:3, Фриц – 6:4, 7:5, Зверев – 7:5, 7:5. Музетти близок к медали, но сейчас он думает, как обыграть легенду мирового тенниса.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очных встречах Джокович доминирует – 6:1, если брать только матчи на грунте, здесь счет 3:1 в пользу серба.
  • Джокович выиграл 14 матчей из 17 в этом году на грунте, у Музетти 17 побед в 26 противостояниях.
  • Коэффициент на матч выглядят так: П1 – 1,4, П2 – 3,1.

Новак Джокович – Лоренцо Музетти Прогноз

В классическом противостоянии опыта и молодости, букмекеры отдают предпочтение звездному Джоковичу. Не сложно заметить, что на поздних стадиях этого турнира проходных матчей не было, чего-то подобного жду и в этой паре, поэтому ставлю на тотал больше 21,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.73
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БетВиннер 4.65
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