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Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Доминик Кепфер 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Доминик Кепфер 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Новак Джокович - Доминик Кепфер прогноз Фото: https://www.dazn.com/ Автор неизвестен
Новак Джокович Новак Джокович
Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 06:00 Новак Джокович - Доминик Кепфер
Париж, Stade Roland-Garros
Доминик Кепфер Доминик Кепфер
Прогноз на матч Тотал больше 17,5
Коэф.: 1.69
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100$
Лайнбет 4.55
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30 июля на Олимпиаде в Париже снова будет много спортивных событий, в том числе и теннис в одиночном мужском разряде. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Новак Джокович – Доминик Кепфер.

Новак Джокович

Для «Ноле» Олимпиада единственный большой турнир, который он так и не выигрывал в своей карьере, все понимают, что для серба это последний шанс взять «золото», ранее он был «бронзовым» призером еще в 2008 году в Пекине. Джокович стареет, это нормально, поколение «большой тройки» уже распалось, осталось буквально пару лет наблюдать за их игрой.

У спортсмена в этом году даже нет выигранных турниров, хотя на последнем Уимблдоне он играл в финале, да и на других мэйджорах доходил до поздних стадий. Сейчас Джоковичу 37 лет, он является второй ракеткой мира и рекордсменом по количеству выигранных шлемов. На этом турнире пока нет проблем, в первом круге разгромил Эбдена – 6:0, 6:1, а во втором играл с самим Надалем, но испанец уже не тот, поэтому удалось уверенно выиграть 6:1, 6:4.

Доминик Кепфер

О немецком теннисисте много не расскажешь, яркой карьеры у него не было, а спортсмену уже 30 лет. В мировом рейтинге Кепфер занимает 70-ю строчку что соответствует уровню крепкого середняка. Значимых успехов в этом году у теннисиста не было, выигранный турнир в Канберре был челленджером.

Выход в третий круг Олимпиады уже можно считать неплохим результатом, свои матчи пока Кепфер выигрывает в двух сетах, сначала с большим трудом обыграл Раонича – 6:7, 7:6, 7:6, а потом прошел итальянца Арнальди - 3:6, 6:2, 6:1. На подобных турнирах случаются чудеса, но от немца никто не ждет сенсации.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники играли между собой всего раз, это было четыре года назад на турнире в Риме, тогда Кепфер уступил в достойной борьбе – 3:6, 6:4, 3:6.
  • Джокович выиграл 12 матчей из 15 на грунте в этом сезоне, у Кепфера 6 побед в 14 встречах.
  • Котировки букмекеров: П1 – 1,03, П2 – 14,25.

Новак Джокович – Доминик Кепфер Прогноз

Никто не сомневается в победе Джоковича, основной вопрос состоит в том, будет ли это быстро и легко. Кепфер может навязать борьбу, все-таки он опытный игрок, на грунте он не впечатляет в этом году. Рискну поставить на тотал больше 17,5 геймов, немец спосособен оказать сопротивление.

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Прогноз на матч Тотал больше 17,5
Коэф.: 1.69
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