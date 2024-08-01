Прогноз и ставки на матч Мюнхен 1860 – Саарбрюккен 2 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.78 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Среди футбольных событий пятницы, есть смысл обратить внимание на противостояние Мюнхен 1860 – Саарбрюккен, встреча состоится в первом туре третьего по силе немецкого дивизиона. Прогноз на матч этих соперников подготовлен экспертами Dailysports.

Мюнхен 1860

Прошлый сезон Мюнхен 1860 тоже провел в третьем дивизионе, где отыграл откровенно слабо, только 15-е место, отрыв от опасной зоны составил 6 очков. В нынешнем чемпионате от клуба точно ожидают большего, возможно даже борьбы за повышение в классе.

Команда неплохо смотрелась летом, выдав серию из шести матчей без поражений 3 победы и три ничьи, но концовка сбора выдалась неудачной, сначала уступили Карлсруэ 0:2, а потом с таким же счетом проиграли Кайзерслаутерну. Клуб начинает сезон дома, это преимущество, хотя соперник серьезный.

Саарбрюккен

В прошлом сезоне Саарбрюккен заставил многих о себе говорить, причем не только в Германии, но и в Европе. Клуб из третьего дивизиона сумел мощно выступить в национальном кубке, выбил из борьбы таких представителей элиты как: Бавария, Айнтрахт и Боруссия Менхенгладбах, сказка закончилась в полуфинале, поражением от Кайзерслаутерна.

Клуб финишировал третьим в чемпионате, отставание от топ-3 составило всего три очка, если бы не увлечение кубком, возможно, было бы больше шансов повыситься в классе. Летом у команды было 4 победы в 5 встречах, хотя большинство соперников не было высокого уровня.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлом сезоне Мюнхен выиграл в гостях со счетом 3:2, а дома сыграл 1:1.

Только в одной очной встрече из последних шести забивалось больше двух мячей

Котировки на эту встречу выглядят следующим образом: П1 – 2,79, Х – 3,35, П2 – 2,41.

Мюнхен 1860 – Саарбрюккен Прогноз

Очень важно удачно начать чемпионат, фаворита в этой паре сложно выделить, не сделали этого и букмекеры. Игра наверняка пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Команды должны порадовать результативным футболом, ставлю на тотал больше 2,5 голов.

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