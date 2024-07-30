Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 20,5 Коэф.: 1.65 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

На олимпийском женском турнире по теннису настала пора четвертьфиналов, в одном из них сойдутся Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз на матч этих теннисисток составлен аналитиками Dailysports.

Марта Костюк

Украинка хорошо начала этот год, показывала высокие результаты, можно вспомнить полуфинал Индиан Уэллс, финалы в Сан-Диего и Штутгарте. Где-то с конца апреля начался спад, у спортсменки был отрезок, когда она проиграла 6 матчей из 7.

Сейчас Костюк постепенно возвращает былую форму, теннисистка занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге, ей 22 года. В Париже матчи не складываются просто, в первом круге удалось обыграть австралийку Радович – 6:4, 6:3, потом прошла француженку Бюрель – 7:6, 6:2. Самым сложным и эмоциональным был последний матч против восьмой ракетки мира Марией Саккари, которую удалось обыграть в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:4. Медаль очень близко, а Костюк нащупывает свой теннис.

Донна Векич

До травяной части сезона хорватская теннисистка не впечатляла, но полуфинал на Уимблдоне заставил иначе взглянуть на спортсменку. Теперь и на Олимпиаде Векич показывает солидные результаты и способна далеко зайти.

В первом круге удалось обыграть итальянку Бронцетти – 6:2, 7:5, потом прошла Андрееску – 6:3, 6:4. Драматичным выдался последний матч против второй ракетки мира Кори Гауфф, там Векич уступала в первом сете 2:5, но выиграла на тай-брейке, а во второй партии на кураже дожала мощную соперницу – 7:6, 6:2. Векич 28 лет, она занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Спортсменки родились в тот же день, 28 июня, с разницей в 6 лет.

Теннисистки встречались всего раз, это было два месяца назад, на этих же кортахRolandGarros, тогда Векич выиграла 7:5, 6:4.

Котировки букмекеров: П1 – 2,19, П2 – 1,71.

Марта Костюк – Донна Векич Прогноз

В этой паре Векич небольшой фаворит, возможно за счет преимущества в очных встречах и лучших результатах на последних турнирах. Подобный матч точно может затянуться, никто не хочет вылетать в шаге от полуфинала, поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

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