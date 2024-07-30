EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года

Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Марта Костюк - Донна Векич прогноз Фото: https://isport.ua/ Автор - Getty Images
Марта Костюк Марта Костюк
Олимпиада-2024. Женский одиночный турнир Сегодня, 14:30 Марта Костюк - Донна Векич
Париж, Stade Roland-Garros
Донна Векич Донна Векич
Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку

На олимпийском женском турнире по теннису настала пора четвертьфиналов, в одном из них сойдутся Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз на матч этих теннисисток составлен аналитиками Dailysports.

Марта Костюк

Украинка хорошо начала этот год, показывала высокие результаты, можно вспомнить полуфинал Индиан Уэллс, финалы в Сан-Диего и Штутгарте. Где-то с конца апреля начался спад, у спортсменки был отрезок, когда она проиграла 6 матчей из 7.

Сейчас Костюк постепенно возвращает былую форму, теннисистка занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге, ей 22 года. В Париже матчи не складываются просто, в первом круге удалось обыграть австралийку Радович – 6:4, 6:3, потом прошла француженку Бюрель – 7:6, 6:2. Самым сложным и эмоциональным был последний матч против восьмой ракетки мира Марией Саккари, которую удалось обыграть в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:4. Медаль очень близко, а Костюк нащупывает свой теннис.

Донна Векич

До травяной части сезона хорватская теннисистка не впечатляла, но полуфинал на Уимблдоне заставил иначе взглянуть на спортсменку. Теперь и на Олимпиаде Векич показывает солидные результаты и способна далеко зайти.

В первом круге удалось обыграть итальянку Бронцетти – 6:2, 7:5, потом прошла Андрееску – 6:3, 6:4. Драматичным выдался последний матч против второй ракетки мира Кори Гауфф, там Векич уступала в первом сете 2:5, но выиграла на тай-брейке, а во второй партии на кураже дожала мощную соперницу – 7:6, 6:2. Векич 28 лет, она занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Спортсменки родились в тот же день, 28 июня, с разницей в 6 лет.
  • Теннисистки встречались всего раз, это было два месяца назад, на этих же кортахRolandGarros, тогда Векич выиграла 7:5, 6:4.
  • Котировки букмекеров: П1 – 2,19, П2 – 1,71.

Марта Костюк – Донна Векич Прогноз

В этой паре Векич небольшой фаворит, возможно за счет преимущества в очных встречах и лучших результатах на последних турнирах. Подобный матч точно может затянуться, никто не хочет вылетать в шаге от полуфинала, поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Австралия - США прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Австралия Коэф.: 1.6 США Рекомендуем Мелбет
Замбия - Германия прогноз Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Замбия Коэф.: 1.9 Германия Сделать ставку Мелбет
Партизан - Динамо Киев прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:00 Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Партизан Коэф.: 1.65 Динамо Киев Сделать ставку Мелбет
Аустрия Вена - Ильвес прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 14:30 Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Аустрия Вена Коэф.: 1.64 Ильвес Рекомендуем Мелбет
Ягелония - Паневежис прогноз Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 14:30 Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Ягелония Коэф.: 1.5 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Ауда 0 - 0 Клифтонвилл Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ауда
0
Клифтонвилл
0
31’
Япония 1 - 0 Нигерия (Ж) Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Япония
1
Нигерия (Ж)
0
31’
Бразилия 0 - 0 Испания Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Бразилия
0
Испания
0
31’
Хаккен - : - Дюделанж Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Хаккен
-
Дюделанж
-
13:00
Види ФК - : - Сумгаит Сегодня, 13:00 Лига конференций. Квалификация
Види ФК
-
Сумгаит
-
13:00
Ригас Футбола Школа - : - Буде-Глимт Сегодня, 13:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Ригас Футбола Школа
-
Буде-Глимт
-
13:00
Замбия - : - Германия Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Замбия
-
Германия
-
13:00
Австралия - : - США Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Австралия
-
США
-
13:00
Мидтъюлланн - : - СО Санта-Колома Сегодня, 13:15 Квалификация Лиги Чемпионов
Мидтъюлланн
-
СО Санта-Колома
-
13:15
Партизан - : - Динамо Киев Сегодня, 14:00 Квалификация Лиги Чемпионов
Партизан
-
Динамо Киев
-
14:00
Последние новости
Новости Олимпийских игр Сегодня, 11:05 Сенсация в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга вылетел во втором матче Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:59 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:57 Спортсменка из Гватемалы принесла своей стране первое в истории золото Олимпиады Новости бокса Сегодня, 10:40 «Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:36 Размялся перед парами. Алькарас спокойно вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады Новости футбола Сегодня, 10:34 Экс-форвард Арсенала лоббирует переезд подопечного Артеты в Марсель Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:11 28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:02 Аргентина выиграла первую золотую медаль на летних Олимпиадах за восемь лет Новости футбола Сегодня, 09:55 Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:53 Триатлонистка из Казахстана не смогла финишировать и обратилась за медицинской помощью на Олимпиаде
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня США выиграют третий поединок в группе! Прогноз на матч Австралия - США Футбол Сегодня Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Марта Костюк – Донна Векич 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Аустрия – Ильвес 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Челси – Клуб Америка 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Арсенал прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч РБ Лейпциг – Астон Вилла 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 1 августа 2024 года